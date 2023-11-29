Neymar'ın mesajları ifşa oldu, Bruna Biancardi ilişkiyi bitirdi!

Haberin Devamı

PSG'den ayrılıp Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e imza atan ancak yaşadığı sakatlık sebebiyle sezonu kapatan Neymar, özel hayatıyla yeniden gündem oldu.

Uzun süredir ünlü model Bruna Biancardi ile ilişki yaşayan Neymar, Ekim ayının başında bir kız çocuğu sahibi olmuştu. Brezilyalı futbolcu, mutlu giden ilişkisine büyük bir darbe vurdu.

MESAJLARINI İFŞA ETTİ: ÇIPLAK FOTOĞRAF VAR MI?

Sosyal medya fenomeni ve model Aline Farias, önceki gün yaptığı paylaşımda Neymar'ın kendisinden çıplak fotoğraflarını istediği yazışmaları ifşa etti. Yayınlanan yazışmada Neymar'ın Farias'a 'Çıplak fotoğraf var mı? Görmek istiyorum' şeklinde mesaj gönderdiği, Farias'ın ise yetişkinlere yönelik içeriklerinden bazılarının linkini yolladıktan sonra Neymar'ın alex emojisi yolladığı görülüyor.

Haberin Devamı

BIANCARDI AYRILIĞI AÇIKLADI

Ekim ayının başında Neymar'dan bir kız çocuğu dünyaya getiren ünlü model Bruna Biancardi, bu olayın ardından Brezilyalı futbolcudan ayrıldığını açıkladı.

Biancardi paylaşımında; "Her gün haberlerin merkezinde olan bu ilişkinin artık içinde olmadığımı bildiririm. Biz, Mavie'nin ebeveynleriyiz ve Neymar'la olan bağımızın nedeni yalnızca bu olacak." ifadelerini kullandı.