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Neymar'ın mesajları ifşa oldu, Bruna Biancardi ilişkiyi bitirdi!

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#Neymar#Bruna Biancardi#Aline Farias
Neymarın mesajları ifşa oldu, Bruna Biancardi ilişkiyi bitirdi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2023 11:06

Yaşadığı sakatlık sebebiyle sezonu kaçıran Neymar, özel hayatıyla gündem olmaya devam ediyor. Model Aline Farias, Neymar'ın kendisinden çıplak fotoğraflarını istediği yazışmaları ifşa edince Bruna Biancardi, Brezilyalı yıldızdan ayrıldığını açıkladı. Ünlü çiftin kısa süre önce kız çocukları dünyaya gelmişti.

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PSG'den ayrılıp Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e imza atan ancak yaşadığı sakatlık sebebiyle sezonu kapatan Neymar, özel hayatıyla yeniden gündem oldu.

Uzun süredir ünlü model Bruna Biancardi ile ilişki yaşayan Neymar, Ekim ayının başında bir kız çocuğu sahibi olmuştu. Brezilyalı futbolcu, mutlu giden ilişkisine büyük bir darbe vurdu.

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MESAJLARINI İFŞA ETTİ: ÇIPLAK FOTOĞRAF VAR MI?

Sosyal medya fenomeni ve model Aline Farias, önceki gün yaptığı paylaşımda Neymar'ın kendisinden çıplak fotoğraflarını istediği yazışmaları ifşa etti. Yayınlanan yazışmada Neymar'ın Farias'a 'Çıplak fotoğraf var mı? Görmek istiyorum' şeklinde mesaj gönderdiği, Farias'ın ise yetişkinlere yönelik içeriklerinden bazılarının linkini yolladıktan sonra Neymar'ın alex emojisi yolladığı görülüyor.

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Neymarın mesajları ifşa oldu, Bruna Biancardi ilişkiyi bitirdi

BIANCARDI AYRILIĞI AÇIKLADI

Ekim ayının başında Neymar'dan bir kız çocuğu dünyaya getiren ünlü model Bruna Biancardi, bu olayın ardından Brezilyalı futbolcudan ayrıldığını açıkladı.

Biancardi paylaşımında; "Her gün haberlerin merkezinde olan bu ilişkinin artık içinde olmadığımı bildiririm. Biz, Mavie'nin ebeveynleriyiz ve Neymar'la olan bağımızın nedeni yalnızca bu olacak." ifadelerini kullandı.

Neymarın mesajları ifşa oldu, Bruna Biancardi ilişkiyi bitirdi

Neymarın mesajları ifşa oldu, Bruna Biancardi ilişkiyi bitirdi

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#Neymar#Bruna Biancardi#Aline Farias

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