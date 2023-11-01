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Neymar'dan şoke eden haber! Sahalara döneceği tarih uzadı...

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#Neymar#Brezilya#Sakatlık
Neymardan şoke eden haber Sahalara döneceği tarih uzadı...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2023 15:37

Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'de forma giyen Neymar, ülkesinin Uruguay ile oynadığı maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalmıştı. Brezilya'dan gelen haberlere göre oyuncunun sahalara dönüş tarihi daha da uzayacak. İşte detaylar...

Neymar milli maçta kötü sakatlandı, gözyaşlarına hakim olamadıNeymar milli maçta kötü sakatlandı, gözyaşlarına hakim olamadı
Neymar milli maçta kötü sakatlandı, gözyaşlarına hakim olamadı

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Sezon başında Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal'e transfer olan Neymar'ın sakatlığı görünenden daha ciddi çıktı.

Ülkesinin Dünya Kupası Elemeleri'nde Uruguay ile oynadığı maçta sakatlanan Brezilyalı yıldızın sol diz ön çapraz bağı ve menisküsünün yırtıldığı öğrenildi.

NEYMAR 1 YIL YOK!

Globoesporte'de yer alan haberde, Belo Horizonte'de Brezilya Milli Takım doktoru Rodrigo Lasmar tarafından ameliyat edilecek olan Neymar'ın 1 yıl forma giyemeyecek.

Ön çapraz bağındaki yırtık ve dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle yaklaşık bir yıl sahalardan uzak kalacak Neymar, ameliyatın ardından 10 aylık bir tedavi sürecine girecek. 

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#Neymar#Brezilya#Sakatlık

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