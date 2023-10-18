Neymar milli maçta kötü sakatlandı, gözyaşlarına hakim olamadı

Güney Amerika Dünya Kupası Elemeleri'nde Uruguay ile Brezilya karşı karşıya geldi. Uruguay, güçlü rakibini Darwin Nunez ve Nicolas de la Cruz'un golleriyle 2-0 mağlup ederken maça Neymar'ın sakatlığı damga vurdu. Yaz transfer döneminde Fransız dev Paris Saint Germain'den ayrılarak Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal'e imza atan yıldız futbolcu Neymar, Uruguay - Brezilya maçında sakatlandı. Neymar, ilk yarının uzatma anlarında girdiği ikili mücadelede yerde kaldı ve sol dizini tutarak yere çöktü. Uzun süre yerden kalkamayan Neymar, sedye ile sahayı terk etti. Brezlya sağlık heyeti sakatlık sonrası hemen oyun alanına koşarken Neymar gözyaşlarına hakim olamadı. Neymar mücaelenin ardından ise mix zone alanında koltuk değnekleriyle görüntü verdi. Geçtiğimiz gün oynanan Brezilya-Venezuela maçı sonrası ise soyunma odasına doğru giderken Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar'ın kafasına bir Brezilya taraftarı, patlamış mısır kutusu attı. Bunun üzerine Neymar ile taraftarları arasında kısa süreli sözlü tartışma yaşandı. Lig arasında oynanan her iki maç da Brezilyalı yıldız için kabusa dönüştü. Sezonu Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal'de geçiren Neymar'ın sahalara ne zaman döneceği ise yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.