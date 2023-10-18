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Neymar milli maçta kötü sakatlandı, gözyaşlarına hakim olamadı

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#Neymar#Brezilya#Milli Maç Brezilya Neymar
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2023 10:01

Yaz transfer döneminde Al Hilal'e imza atan Neymar, Uruguay - Brezilya maçında talihsiz bir sakatlık yaşadı.

1/10Neymar milli maçta kötü sakatlandı, gözyaşlarına hakim olamadı

Güney Amerika Dünya Kupası Elemeleri'nde Uruguay ile Brezilya karşı karşıya geldi.

2/10Neymar milli maçta kötü sakatlandı, gözyaşlarına hakim olamadı

Uruguay, güçlü rakibini Darwin Nunez ve Nicolas de la Cruz'un golleriyle 2-0 mağlup ederken maça Neymar'ın sakatlığı damga vurdu.

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3/10Neymar milli maçta kötü sakatlandı, gözyaşlarına hakim olamadı

Yaz transfer döneminde Fransız dev Paris Saint Germain'den ayrılarak Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal'e imza atan yıldız futbolcu Neymar, Uruguay - Brezilya maçında sakatlandı.

4/10NEYMARIN GÖZYAŞLARI

NEYMAR'IN GÖZYAŞLARI

Neymar, ilk yarının uzatma anlarında girdiği ikili mücadelede yerde kaldı ve sol dizini tutarak yere çöktü.

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5/10Neymar milli maçta kötü sakatlandı, gözyaşlarına hakim olamadı

Uzun süre yerden kalkamayan Neymar, sedye ile sahayı terk etti.

6/10Neymar milli maçta kötü sakatlandı, gözyaşlarına hakim olamadı

Brezlya sağlık heyeti sakatlık sonrası hemen oyun alanına koşarken Neymar gözyaşlarına hakim olamadı. Neymar mücaelenin ardından ise mix zone alanında koltuk değnekleriyle görüntü verdi.

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7/10KAFASINA MISIR KUTUSU ATILMIŞTI

KAFASINA MISIR KUTUSU ATILMIŞTI

Geçtiğimiz gün oynanan Brezilya-Venezuela maçı sonrası ise soyunma odasına doğru giderken Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar'ın kafasına bir Brezilya taraftarı, patlamış mısır kutusu attı.

8/10Neymar milli maçta kötü sakatlandı, gözyaşlarına hakim olamadı

Bunun üzerine Neymar ile taraftarları arasında kısa süreli sözlü tartışma yaşandı.

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9/10İKİ TALİHSİZ MİLLİ MAÇ

İKİ TALİHSİZ MİLLİ MAÇ

Lig arasında oynanan her iki maç da Brezilyalı yıldız için kabusa dönüştü.

10/10Neymar milli maçta kötü sakatlandı, gözyaşlarına hakim olamadı

Sezonu Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal'de geçiren Neymar'ın sahalara ne zaman döneceği ise yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

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