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Neymar ve Jorge Jesus'lu Al Hilal'i üzen Toma Tabatadze'nin yolu Türkiye'den geçmiş! 'Çok seviyorum, futbolda her şey mümkün'

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#Neymar#Jorge Jesus#Toma Tabatadze
Neymar ve Jorge Jesuslu Al Hilali üzen Toma Tabatadzenin yolu Türkiyeden geçmiş Çok seviyorum, futbolda her şey mümkün
Muhammet Duman
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2023 13:26

Özbekistan ekibi Navbahor Namangan, Asya Şampiyonlar Ligi D Grubu maçında Al-Hilal'le 1-1 berabere kaldı. Navbahor’un 82.dakikada beraberlik golünü kaydeden ve bir dönem Türkiye liglerinde forma giyen santrfor Toma Tabatadze, mücadeleyle ilgili anılarını Spor Arena’ya anlattı.

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Teknik direktörlüğünü Jorge Jesus’un yaptığı, kadrosunda Neymar, Malcom, Ruben Neves, Aleksandar Mitrovic gibi yıldızları barındıran Al-Hilal, Asya Şampiyonlar Ligi'nde Özbekistan ekibi Navbahor Namangan ile 1-1 berabere kalarak sürpriz bir sonuca imza attı. Kadro değeri Navbahor Namangan’dan yaklaşık 25 kat daha yüksek bir piyasa değerine sahip Al-Hilal’de Portekizli teknik direktör Jorge Jesus sosyal medyada taraftarlar tarafından istifaya davet edildi. Navbahor Namangan’ın beraberlik golünü kaydeden ve ülkemizde Niğde Belediye, Bartınspor Afyonspor, Somaspor formaları da giyen Gürcü forvet Toma Tabatadze, Türkiye’deki günleri başta olmak üzere Al-Hilal’e attığı gol ile ilgili duygularını aktardı.

"TÜRKİYE'YE VE TÜRK FUTBOLUNA ÇOK DERİN SEVGİM VAR"

Türkiye'de oynamak hayatımın en güzel deneyimlerinden biriydi. Türkiye'ye, Türk futboluna ve tutkulu taraftarlara derin bir sevgim var. Kariyerimin en uzun zamanını bu güzel ülkede geçirdim, bu da harika insanlarla sayısız dostluk kurmamı sağladı. Üstelik bana çok değerli deneyimler kazandırdı. Maç, özellikle bu kadar yüksek kalitede oyuncularla karşı karşıya gelmişken önemli bir sorumluluktu. Kendimi büyük bir motivasyonla, kapsamlı bir hazırlık yapmaya adadım. Doğal olarak zorlu bir maç bekliyordum ve gerekli psikolojik hazırlıklarımı yaptım. Gol anındaki bu duyguyu anlatmak oldukça zordur çünkü bu duyguları kelimelerle ifade etmek zordur. Mutlulukla dolup taşıyordum ve duygulara boğuluyordum. Neymar ile konuşmadık. Onun maçtan sonra sohbet edecek ruh halinde olmadığını düşünüyorum. İki ekibin kadro değeriyle ilgili söyleyebileceğim tek şey futbolda her şeyin olabileceğidir. Al-Hilal rövanş için şehrimize gelirken zorlu bir görevle karşı karşıya kalacak ve ben de bu oyuna elbette kalbimi ve ruhumu dökmeyi düşünüyorum.

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#Neymar#Jorge Jesus#Toma Tabatadze

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