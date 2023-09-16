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Neymar ilk maçına çıktı, Jesus'un takımı Al Hilal 6-1 kazandı

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#Al Hilal#Neymar#Jorge Jesus
Neymar ilk maçına çıktı, Jesusun takımı Al Hilal 6-1 kazandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2023 10:19

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, Suudi Arabistan Ligi 6. hafta maçında Al Riyadh'ı 6-1 mağlup etti. Al Hilal'de yeni transfer Neymar ilk maçına çıktı. Jesus'un kulübede Neymar'a taktik verdiği anlar sosyal medyada ilgi çekti.

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Suudi Arabistan Pro Lig 6. hafta maçında Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, evinde Al Riyadh'ı 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.

Al Hilal'in gollerini 30. dakikada penaltıdan Mitrovic, 45. dakikada Yasir Al Shahrani, 68. dakikada Nasser Al Dawsari, 83. dakikada Malcom, 87 ve 90. dakikalarda Salem Al Dawsari atarken Al Riyadh'ın tek golünü 90+4'te Ali Al Zaqan kaydetti.

Ligde mağlubiyeti bulunmayan Al Hilal, 16 puanla liderliğini sürdürdü.

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NEYMAR İLK MAÇINA ÇIKTI, JESUS KENARDA TAKTİK VERDİ

Al Hilal'in PSG'den transfer ettiği Neymar, takımıyla ilk maçına çıktı. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Neymar'a Jorge Jesus'un taktik verdiği anlar sosyal medyada çokça paylaşıldı.

64. dakikada, skor 2-0'ken oyuna giren Neymar, 83. dakikada Malcom'un attığı golün asistini yaptı.

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JESUS: NEYMAR DÜNYANIN EN İYİLERİNDEN

Maçın ardından Neymar'le ilgili konuşan Jesus; "Neymar dünyanın en iyi futbolcularından biri. Bugün oyuna girdikten sonra maça etki ettiğini gördük. Fiziksel olarak zamana ihtiyacı var. Daha iyi olacağına eminim. Onun gibi bir futbolcuya sahip olduğumuz için şanslıyız." dedi.

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#Al Hilal#Neymar#Jorge Jesus

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