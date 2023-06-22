Neymar hamile sevgilisini aldattığını itiraf edip af diledi

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Fransız ekibindeki geleceği büyük bir merak konusu olan Neymar, hamile olan sevgilisini aldattığı için Instagram’dan özür diledi.

19 Nisan’da Instagram’daki 210 milyon takipçisine ikinci kez baba olacağını duyuran Neymar, nişanlısı Bruna Biancardi ile oldukça mutlu bir çift görüntüsü veriyordu.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kız arkadaşını aldattığını ve büyük pişmanlık duyduğunu belirten Neymar, Bruna Biancardi'den özür diledi.

Brezilyalı bir gazeteci, Neymar'ın kız arkadaşını hamileliği süresince birkaç kez aldattığını öne sürmüştü.

Neymar özür mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Hatalıyım ve yaşanan bu anlamsız olay için çoktan özür diledim ama bunu bir kez de herkesin gözü önünde yapmak istiyorum. Özel bir konu halka açık yaşanırsa o zaman özrün de halka açık olması gerekir. Kendimi sensiz hayal edemiyorum. Sana ihtiyacım var. Tüm bunlar olurken ne kadar acı çektiğini ve yanımda olmanı ne kadar istediğimi gördüm. Hatalarımı ve özel hayatımı yoluna koyacağım."