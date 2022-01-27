Newcastle'dan transferde Marcao hamlesi! Galatasaray'ın talebi...

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Suudi Arabistan veliaht prensi Mohammed bin Salman'ın satın almasıyla dünyanın en zengin kulübü olan Newcastle United, Galatasaraylı Marcao'yu transfer listesine aldı.

İtalya basınından Tuttomercato'nun haberine göre; Sevilla'dan Diego Carlos'u kadrosuna katmak isteyen Newcastle, bu transferin çıkmaza girmesiyle birlikte royatı Marcao'ya çevirdi.

Haberde; Galatasaray'ın Brezilyalı savunma oyuncusu için 15 milyon euro bonservis ücreti talep ettiği belirtildi.

SÖZLEŞMESİ 2024'TE BİTECEK

Galatasaray'ın başarılı savunmacısının sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek. Transfermarkt'a göre Marcao'nun güncel piyasa değeri 15milyon euro.

Sarı-kırmızılılarda bu sezon 24 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 1 asist yaptı.