Son Dakika Haberi... Galatasaray'da orta saha transferi için yeni aday: Josuha Guilavogui

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Süper Lig'de üst üste alınan kötü sonuçların ardından transferde gaza basan Galatasaray'dan orta sahaya takviye için sürpriz bir hamle geldi.

Fransa basınından RMC Sport'un haberine göre; Galatasaray, Wolfsburg'un 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Josuha Guilavogui'yle temaslarını ileri düzeye taşıdı.

Haberde; Ligue 1 ekibi Bordeaux'nun da devrede olduğu ancak Galatasaray'ın yarışta daha avantajlı olduğu belirtildi.

Kariyerinde Saint-Etienne, Atletico Madrid gibi takımlarda da forma giyen Fransız orta saha oyuncusu, bu sezon Bundesliga'da 15 maça çıktı.