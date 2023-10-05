Newcastle United, Paris Saint Germain'i perişan etti! Ölüm grubu karıştı...

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Newcastle United, UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu ikinci karşılaşmasında PSG'yi 4-1'lik skorla yendi.

İngiliz ekibinin galibiyet gollerini 17'de Miguel Almiron, 39'da Dan Burn, 50'de Longstaff ve 90+1'de Schar kaydetti.

Paris Saint Germain'in tek golü ise 56'da Lucas Hernandes'ten geldi.

Newcastle United bu galibiyetle puanını 4'e yükselterek liderliği aldı.

PSG ise 3 puanda kalarak ikinci sırada kaldı.

Grubun diğer karşılaşmasında ise Borussia Dortmund ile Milan golsüz berabere kaldı.

Bu sonuçla Milan 2 puanla üçüncü sırada, Borussia Dortmund ise 1 puanla son sırada yer aldı.

ATLETICO MADRID 2 KERE GERİYE DÜŞTÜĞÜ MAÇI KAZANDI

İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu 2'nci hafta maçında Hollanda Eredivisie ekibi Feyenoord ile karşı karşıya geldi. Wanda Metropolitanoda oynanan karşılaşmada Fransız hakem François Letexier düdük çaldı. Letexier'in yardımcılıklarını ise Cyril Mugnier ile Mehdi Rahmouni yaptı. 2 kere geriye düştüğü karşılaşmayı ev sahibi ekip Atletico Madrid 3-2 kazandı ve gruptaki ilk galibiyetini aldı. Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 12 ve 47'nci dakikalarda Alvaro Morata ile 45+3'üncü dakikada Antoine Griezmann kaydetti. Konuk ekip Feyenoord'un gollerini ise 7'nci dakikada Hermoso kendi kalesine ve 34'üncü dakikada David Hancko attı. Bu sonucun ardından Atletico Madrid 4 puanla 1'inci sırada yer alırken, Feyenoord ise ilk mağlubiyetini alarak haftayı 3 puanla 3'üncü sırada tamamladı.

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Günün diğer maçları ve alınan skorlar şu şekilde:

E GRUBU

Atletico Madrid - Feyenoord: 3-2

Celtic - Lazio: 1-2

F GRUBU

Newcastle United - PSG: 4-1

Borussia Dortmund - Milan: 0-0

G GRUBU

Kızılyıldız - Young Boys: 2-2

RB Leipzig - Manchester City: 1-3

H GRUBU

Royal Antwerp - Shaktar Donetsk: 2-3

Porto - Barcelona: 0-1