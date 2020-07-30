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New York Knicks'te, takımın başına Thibodeau getirildi
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi New York Knicks'te, takımın başına Tom Thibodeau getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, başantrenörlüğe 62 yaşındaki Thibodeau'nun getirildiği duyuruldu.
Birçok takımda yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra 2010-2015 yıllarında Chicago Bulls ile NBA'deki ilk başantrenörlük deneyimini yaşayan Thibodeau, 2016-2019 yıllarında Minnesota Timberwolves'u çalıştırmıştı
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