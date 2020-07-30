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Basketbol
AA
Haber Giriş: 30.07.2020 - 20:16,Son Güncelleme:

New York Knicks'te, takımın başına Thibodeau getirildi

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New York Knicks'te, takımın başına Thibodeau getirildi
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi New York Knicks'te, takımın başına Tom Thibodeau getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, başantrenörlüğe 62 yaşındaki Thibodeau'nun getirildiği duyuruldu.

Birçok takımda yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra 2010-2015 yıllarında Chicago Bulls ile NBA'deki ilk başantrenörlük deneyimini yaşayan Thibodeau, 2016-2019 yıllarında Minnesota Timberwolves'u çalıştırmıştı

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