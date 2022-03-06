Ne skor ne de oyun, kimsenin umurunda değildi

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Trabzonspor maçına kadar ligde sadece 3 mağlubiyeti olan, bu sezonun en az gol yemiş iki takımından biri olan Konyaspor, sonrasında resmen kimlik değiştirmiş, dört hafta üst üste maç kazanamayan, üç mağlubiyet bir beraberlikle geçtiği bu kötü serinin berabere kaldığı tek maçında bile 4 gol yemiş bir takıma dönüşmüştü.

Son 4 maçta çıkışta olan Galatasaray, beraberlikle geçtiği Kayseri ve Alanya maçlarından sonra Göztepe ve Rize karşısında kazanarak sezonun kendi adına en iyi serilerinden birini yakalamış ve düşme hattından yukarı doğru adım adım da olsa çıkışa geçmişti.

POZiSYON BiLE VERMEDi

Dün akşam, sezonun kendi adına en kötü dönemini geçiren Konyaspor, kendi adına iyi dönemlerinden birini yaşayan Galatasaray’ı, neredeyse

pozisyon bile vermeden iki golle geçti.

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İlk golde Galatasaray’ın değil savunması, neredeyse tüm takımı ceza sahasındaydı ve hepsi birlikte doğum gününü kutlayan Ahmed Hassan’ı engelleyemediler. İkinci gol, sol taraftan kullanılan korner atışından neredeyse direkt gol oldu; Adil’in direkten dönen vuruşunu, Rahmanovic tamamladı.

ARADIKLARI RAKiP FLORYA’DA!

Dakika 20’de Konyaspor taraftarları üç, üç diye tempo tutuyorlardı. Aradıkları rakip, Feghouli’nin futbol aklıyla birlikte Florya’da kalmıştı.

Galatasaray, hiçbir varlık gösteremediği maçın bitiminde sadece Barcelona maçı için değil, sezonun geri kalanı için bir kez daha alarm verdi. Ancak Galatasaray için asıl acı olan taraf, maçı izleyenlerin artık ne skoru ne de oyunu garipsemiş ve de umursamış olmasıydı.