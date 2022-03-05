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Konyaspor-Galatasaray maçında Erick Pulgar'ın performansı olay oldu! Gedson Fernandes tepkisi...

#Galatasaray#Konysapor#Süper Lig
Konyaspor-Galatasaray maçında Erick Pulgarın performansı olay oldu Gedson Fernandes tepkisi...

Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Konyaspor-Galatasaray maçında Erick Pulgar'ın ortaya koyduğu performans çok konuşuldu.

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Konyaspor ile Galatasaray'ın kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 28. hafta maçında sarı-kırmızılıların devre arası transferlerinden Erick Pulgar'ın performansı gündem oldu.

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TORRENT PULGAR'I TERCİH ETTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, geçen hafta Rizespor maçın ilk 11'de yer verdiği Omar, Taylan ve Mostafa Mohamed'i kulübeye çekti. Bu isimlerin yerine Boey, Pulgar ve Gomis sahaya çıktı.

OYNAMAMASINA TEPKİ VARDI AMA...

Bu maça kadar yalnızca 3 karşılaşmada forma giyen ve 79 dakika sahada kalan Pulgar'ın, beklenenden az forma şansı bulması eleştiriliyordu.

KONYASPOR MAÇI PERFORMANSINA ELEŞTİRİLER

Konyaspor karşısında 59 dakika sahada kalan Erick Pulgar'ın performasnı, sosyal medyadada çok konuşuldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Şilili futbolcu için eleştiri paylaşımları yaptı.

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Konyaspor-Galatasaray maçında Erick Pulgarın performansı olay oldu Gedson Fernandes tepkisi...

Konyaspor-Galatasaray maçında Erick Pulgarın performansı olay oldu Gedson Fernandes tepkisi...

Konyaspor-Galatasaray maçında Erick Pulgarın performansı olay oldu Gedson Fernandes tepkisi...

AKILLARA GEDSON FERNANDES GELDİ

Devre arası transfer döneminde yabancı kontenjanında problem yaşan Galatasaray'ın, Gedson Fernandes yerine Erick Pulgar'ı tercih etmesi de sosyal medyada gündem oldu.

GEDSON, RİZESPOR'DA NE YAPTI?

Rizespor formasıyla 5 maçta sahaya çıkan Gedson, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

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#Galatasaray#Konysapor#Süper Lig

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