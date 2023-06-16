NBA'den Ja Morant'e 25 maç ceza! Canlı yayında silahla görülmüştü... Vukuatları saymakla bitmez...

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NBA yönetimi, Memphis Grizzlies'in yıldızı Ja Morant'e sosyal medya canlı yayınında elinde silahla görülmesi sebebiyle 25 maç ceza verdi.

SEZON DEVAM EDERKEN 8 MAÇ CEZA ALMIŞTI

23 yaşındaki Ja Morant, geride kalan sezon devam ederken, Mart ayında sosyal medyadaki bir yayına elinde silahla çıkmış ve sürecin devamında 8 maç ceza almıştı.

USLANMADI! YİNE SİLAHLA GÖRÜLDÜ VE 25 MAÇ CEZA ALDI

8 maçlık cezasını çektikten sonra parkeye dönen 23 yaşındaki basketybolcu, bu kez Mayıs ayında bir Instagram canlı yayınında elinde silahla görülmüş ve takımı tarafından süresiz olarak basketbol faaliyetlerinden kesilmişti. Öte yandan NBA de Morant ile ilgili ceza soruşturması başlatmıştı.

NBA yönetimi, Morant ile ilgili kararını bugün açıkladı ve yıldız basketbolcuya 25 maçlık ceza verdi.

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Morant, yeni sezonun ilk 25 maçında forma giyemeyecek. Devamında ise psikolojik olarak sağlıklı olduğuna dair kontrollerden geçtikten sonra oynamasına izin verilebilecek.

MORANT'TEN ÖZÜR AÇIKLAMASI

25 maç ceza alan Ja Morant, bir özür açıklaması yaptı:

İnsanların ne kadar incindiğinin farkına varmak için vaktim oldu. NBA'den, Grizzlies'ten ve şehirden özür diliyorum. Beni idol olarak gören çocuklardan da özür diliyorum, daha iyi olacağım. Önümdeki yazı, mental sağlığımı düzeltmek için harcayacağım. Umarım kendimi daha iyi biri olarak kanıtlama şansına sahip olurum.

VUKUATLARI SAYMAKLA BİTMEZ

Ja Morant, genç yaşına rağmen silah ve şiddet meyilli çeşitli olayların içerisinde bulunmuştu. İddiaya göre bir maç öncesi Indiana Pacers kafilesine silah lazeri yönelten Morant, 17 yaşındaki bir çocuğu önce dövüp, daha sonra çocuğa silah çekmişti.

Memphis'te bir mağaza çalışanını tehdit ettiği ortaya çıkan genç yıldız, daha sonra toplam 3 kez Instagram canlı yayınına elinde silahla çıkmıştı.

ATTIĞI TWEEET ORTALIĞI KARIŞTIRMIŞTI!

Ja Morant, 25 Mayıs'ta sosyal medya paylaşımlarıyla ortalığı ayağa kaldırmıştı. Sosyal medya hesabından sırasıyla annesi ve çocuğunun fotoğraflarını paylaşan ve 'Sizi seviyorum' yazan Morant, son olarak kendi fotoğrafını paylaşıp 'Güle güle' yazmıştı.

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Bu paylaşımlar yayıldıktan sonra Morant'in intihar edebileceği konusunda şüphe oluşmuş ve polis evine gitmişti.

Morant'i evine bulan polis, 23 yaşindaki basketbolcunun söz konusu paylaşımları yapma sebebinin sosyal medyadan uzaklaşma kararı olduğunu açıklamıştı.