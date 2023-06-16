Erdem Can Anadolu Efes'le anlaştı! İki oyuncusuyla geliyor...

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Türk Telekom'la yolları ayrılan Erdem Can, Anadolu Efes'le her konuda anlaştı.

İstanbul ekibinin başantrenörü Ergin Ataman ise Pınar Karşıyaka ile oynanacak final serisinin ardından Panathinaikos'un yolunu tutacak.

Lacivert beyazlı kulüp, Ergin Ataman'a veda ettikten sonra Erdem Can'u resmi olarak duyuracak.

ERDEM CAN, TÜRK TELEKOM'DAN 2 OYUNCUYLA GELİYOR

Anadolu Efes'in başına geçecek olan Erdem Can, bu sezon gösterdikleri performanslarla dikkat çeken Türk Telekom'un önemli parçaları Tyrique Jones ve Erkan Yılmaz'ı da kadroya katmak istiyor.

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OBRADOVIC'LE UZUN YILLAR ÇALIŞTI

Erdem Can 2012-2021 yılları arasında Fenerbahçe Beko'da asistan koç görevini üstlendi. 42 yaşındaki koç görev süresinin 7 sezonun Avrupa basketbol efsanesi Zeljko Obradovic'in yardımcılığını yaptı.

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Erdem Can 2021'de Fenerbahçe'den ayrılınca 2021-2022 sezonunda NBA ekibi Utah Jazz'de koç Quinn Snyder'a asistan koçluk yaptı. Genç koç daha önce NBA'in çaylaklar için düzenlediği "Yaz Ligi'nde" birden fazla kez görev almıştı.

EFES DAHA ÖNCE YALANLAMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda Erdem Can'ın Ergin Ataman sonrası Anadolu Efes'in başına geçeceği iddia edilmiş, kulüp bu iddialar hakkında şu açıklamayı yapmıştı:

"Son günlerde medya kuruluşları tarafından paylaşılan başantrenör ve oyuncu transferi haberlerinden ötürü, kulübümüz tarafından kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı hissedilmiştir. Şu an için herhangi bir resmi transfer söz konusu değildir. Kulübümüz, bu tip gelişmeler olduğunda her zamanki gibi taraftarlarımızı internet sitemiz ve resmi sosyal medya hesaplarımız üzerinden bilgilendirecektir. Kulübümüzün şu anki odak noktası, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff karşılaşmaları ve organizasyondaki 16. şampiyonluğu elde etmek üzerinedir. Saygılarımızla kamuoyunun bilgilerine sunarız. Anadolu Efes Spor Kulübü." ifadelerini kullandı.