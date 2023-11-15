NBA'de Oosterwolde vakası! Draymond Green maçtan ihraç edildi

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Trendyol Süper Lig'de geride kalan hafta oynanan Adana Demirspor - Fenerbahçe maçına Belhanda ile gerginlik yaşayan Oosterwolde'ye Kevin Rodrigues'in hareketi damga vurmuştu.

Kevin Rodrigues, Belhanda ile itişen Oosterwolde'yi boğazından tutup yere indirmişti. Hakem Halil Umut Meler'in bu harekete kart çıkarmaması da çok konuşulmuştu.

Eski hakemler pozisyonu şu şekilde yorumlamıştı:

Bülent Yıldırım: "Belhanda ve Oosterwolde'nin yaptıkları futbol içinde. Karşılıklı sportmenliğe aykırı hareketten gördükleri sarı kart tamam. Rodrigues'in Oosterwolde'nin boğazına çöktüğünü görüyoruz. Arkadan geldi Badou. Dizi koydu. Badou da onla beraber... Burası futbol değil. Burası sokak değil. Bu artık kavga. Bundan sonrası futbol değil. Buradan kırmızı kart çıkmaması kabul edilebilir değil. Oosterwolde nefes alamadı. Adamı aldınız yere çarptınız. Rodrigues, Oosterwolde'yi yere kündeliyor, grekoromen güreşte 3 puan. Rodrigues, Oosterwolde'nin gırtlağına sarılıyor. Dizi de koyup kündeliyor. Sokak kavgası bu. Rodrigues, gırtlağı sıkıp dizi vuruyor. Çok kötü sahneler, kavga bu. Yorumlamak, izlemek istemiyorum. Minimum 1 kırmızı kart çıkması lazım, bu 2 şiddetli harekette bulunan insana. Ben bunu kabul etmiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde böyle bir maç yönetirsen sonuçlarını biliyorsunuz. Oosterwolde, bayılıyordu sahada. Resmen dövdüler Oosterwolde'yi. Böyle bir şey olmaz"

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Fırat Aydınus: "Hiçbir futbolcu ayırma amacıyla gelip de rakibini veya takım arkadaşını böyle ayırmaz. Böyle bir ayırma şekli yok. Dışarıda bile araya girmek istesen, eliyle göğsünden itersin. Kavga ayırırken boynunun tutulduğuna şahit oldunuz mu? Rodrigues'in 'ayırma şekli' niyeti itibarıyla asla ayırmak için değil. Rodrigues, Oosterwolde'nin boğazını sıkarak alaşağı ediyor. Bu net bir kırmızı kart!"

Bahattin Duran: "Rodrigues kırmızı kart. Rodrigues ile Ndiaye'nin kartsız geçmesi, hakem ekibinden biri nasıl söylemedi! Ben anlamıyorum. Hakem ekibinin Rodrigues ve Ndiaye'ye kart göstermemesini kabul edemiyorum. Şunu söyleyeyim; bizim elimizde bu görüntü varsa VAR'da da var. Rodrigues'in yaptığı harekete VAR mutlaka müdahale etmeli. Böyle bir şey olmaz. Kabul edilemez. VAR'ın müdahale edip Rodrigues'i oyundan ihraç ettirmesi lazımdı"

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Deniz Çoban: "Kırmızı kartla atılan Adana Demirsporlu antrenör, yerden düşeni kaldırdı. VAR'da yeterli görüntü yok. Kalite düşük. Sıktığını, tuttuğunu, yatırdığını görmedi. Sahada Halil Umut Meler, Emre Eyisoy, karşıda Kerem Ersoy, dördüncü hakem Burak Şeker. Bu pozisyonu seyrediyorlar. Hangi biri bu yaşananları futbol içinde görüyor, hangi biri! Sıktığının, kündeye getirdiğinin önemi yok. Bir oyuncuyu alıyorsunuz sahada, yaka paça yere yatırıp iki kişi üzerine çullanıyorsunuz. Orada bulunan 4 kişiden 1 tanesi de demiyor mu, 'Bu yaşananlar futbol içinde mi' diye! Ben şöyle anladım, 'Hoşa gitmeyen kararlar vermeyelim. 2 tane futbolcuya kırmızı kart göstereceğiz falan, bu karar takımların hoşuna gitmez. Kulübeye 2 kırmızı, sahaya 2 sarı. Bunlar hoşa gider. Kulübeden gideni kimse umursamaz. Kimseyi eksiltmedim. Maçta 0-0 zaten' Ben böyle anladım. Şu pozisyonda her şeyden önce Oosterwolde'nin onurunu gururunu kırdılar."

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NBA'DE BENZER OLAY YAŞANDI, DRAYMOND GREEN MAÇTAN İHRAÇ EDİLDİ

NBA'de bu gece Minnesota Timberwolves ile Golden State Warriors arasında oynanan 'Sezon İçi Turnuvası' maçında Kevin Rodrigues - Oosterwolde arasındakine benzer bir olay yaşandı.

Klay Thompson ile Jaden McDaniels'ın itiş kakışı sonrası gerginliğe dahil olan Rudy Gobert'i koluyla boğazından sıkan Draymond Green, rakibini saniyelerce o pozisyonda tuttu.

Gerginliğin ardından Klay Thompson, Jaden McDaniels ve Draymond Green maçtan ihraç edildi.

Draymond Green'e ekstra bir ceza gelmesi de gündemde.