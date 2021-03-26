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Basketbol
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Haber Giriş: 26.03.2021 - 10:12 | Son Güncelleme:

NBA'de Gecenin Sonuçları: Furkan'dan 6 sayı, 76ers'tan üst üste 4. galibiyet

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NBA'de Gecenin Sonuçları: Furkan'dan 6 sayı, 76ers'tan üst üste 4. galibiyet

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 109-101 yendi.

NBA'e 5 maçla devam edildi.

Doğu Konferansı lideri 76ers, Furkan Korkmaz'ın 6 sayı kaydettiği maçta Lakers'ı yenerek üst üste 4. galibiyetini elde etti.

76ers'ta Danny Green 28 sayı, 5 ribaunt, Seth Curry ise 19 sayı, 2 asistle galibiyete katkı sağladı.

Art arda 4. yenilgisini alan Lakers'ta Kyle Kuzma 25 sayı, 9 ribauntla oynarken, Dennis Schröder ve Montrezl Harrell 20'şer kaydetti.

- De'Aaron Fox'tan kariyer rekoru

Sacramento Kings, De'Aaron Fox'un 44 sayıyla kariyer rekoru kırdığı maçta Golden State Warriors'ı 141-119 yendi.

NBAde Gecenin Sonuçları: Furkandan 6 sayı, 76erstan üst üste 4. galibiyet

Bu sezonun 20. galibiyetini elde eden Kings'te, Richaun Holmes 25 sayı, 11 ribauntla "double-double" yaptı, Tyrese Haliburton ise 21 sayı kaydetti.

Warriors'ta Andrew Wiggins'in 26 sayı, 10 ribaunt ve Kelly Oubre Jr.'ın 19 sayı, 2 asistlik performansları kazanmaya yetmedi.

Dün gece alınan toplu sonuçlar şu şekilde...

Miami Heat-Portland Trail Blazers: 122-125
New York Knicks-Washington Wizards: 106-102
San Antonio Spurs-Los Angeles Clippers: 85-98
Sacramento Kings-Golden State Warriors: 141-119
Los Angeles Lakers-Philadelphia 76ers: 101-109

 

NBAde Gecenin Sonuçları: Furkandan 6 sayı, 76erstan üst üste 4. galibiyet

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