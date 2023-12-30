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NBA'de Alperen Şengün rüzgarı! Bu kez takım arkadaşlarına Türkçe dersi verdi...

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#NBA#Alperen Şengün#Houston Rockets
NBAde Alperen Şengün rüzgarı Bu kez takım arkadaşlarına Türkçe dersi verdi...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2023 11:21

NBA takımlarından Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, bu kez saha içi performansının yanı sıra arkadaşlarına verdiği Türkçe dersiyle öne çıktı. 'Şengün diyor ki' isimli programda takım arkadaşlarına Türkçe dersi veren Alperen Şengün'ün videosu, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Houston Rockets'ta forma giyen ve gösterdiği performansla adeta sezona damga vuran Aleperen Şengün, bu kez de verdiği Türkçe dersiyle dikkat çekti.

NBA All-Star oylamasında da yer alan ve performansının yanı sıra saha dışındaki tarzıyla da gündeme gelen milli basketbolcu, 'Şengün diyor ki' isimli programla arkadaşlarına Türkçe dersi verdi.

"MERHABA, EN İYİSİ, ÇOK MUTLUYUM"

NBAde Alperen Şengün rüzgarı Bu kez takım arkadaşlarına Türkçe dersi verdi...

Takım arkadaşlarına sırasıyla 'Merhaba' kelimesi ile 'En iyisi ve çok mutluyum' cümlelerini öğreten Şengün'ün bu hareketi, kısa süre içinde sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasındaki yerini aldı.

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NBAde Alperen Şengün rüzgarı Bu kez takım arkadaşlarına Türkçe dersi verdi...

Houston Rockets oyuncularının Türkçe dersindeki başarısını da puanlayan Şengün, arkadaşlarına ödev de verdi.

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#NBA#Alperen Şengün#Houston Rockets

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