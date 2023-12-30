NBA'de Alperen Şengün rüzgarı! Bu kez takım arkadaşlarına Türkçe dersi verdi...

Haberin Devamı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Houston Rockets'ta forma giyen ve gösterdiği performansla adeta sezona damga vuran Aleperen Şengün, bu kez de verdiği Türkçe dersiyle dikkat çekti.

NBA All-Star oylamasında da yer alan ve performansının yanı sıra saha dışındaki tarzıyla da gündeme gelen milli basketbolcu, 'Şengün diyor ki' isimli programla arkadaşlarına Türkçe dersi verdi.

"MERHABA, EN İYİSİ, ÇOK MUTLUYUM"





Takım arkadaşlarına sırasıyla 'Merhaba' kelimesi ile 'En iyisi ve çok mutluyum' cümlelerini öğreten Şengün'ün bu hareketi, kısa süre içinde sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasındaki yerini aldı.

Haberin Devamı

Houston Rockets oyuncularının Türkçe dersindeki başarısını da puanlayan Şengün, arkadaşlarına ödev de verdi.