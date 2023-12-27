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Alperen Şengün, NBA tarihine geçti! Michael Jordan ve Magic Johnson'ın ardından...

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#NBA#Alperen Şengün#Houston Rockets
Alperen Şengün, NBA tarihine geçti Michael Jordan ve Magic Johnsonın ardından...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2023 10:46

NBA’de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, Indiana Pacers ile oynanan maçta 37 dakikada 30 sayı, 16 ribaund, 5 asist ve 4 top çalma istatistiğine imza attı. Genç oyuncu, Michael Jordan ve Magic Johnson’ın ardından bu istatistiklere 21 yaşındayken ulaşan 3. basketbolcu oldu.

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Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) normal sezon, bugün oynanan 9 müsabakayla devam etti. Milli oyuncu Alperen Şengün’ün formasını giydiği Houston Rockets, Indiana Pacers ile karşılaştı.

Rockets’ın mücadeleden 123-117 mağlup ayrılmasına rağmen Alperen Şengün, performansıyla tarihe geçti. 21 yaşındaki basketbolcu, 37 dakikada 30 sayıya imza attı. 7’si hücumda olmak üzere 16 ribaund alan genç oyuncu, 5 asist ve 4 top çalma ile maça damgasını vurdu.

MICHAEL JORDAN VE MAGIC JOHNSON'IN ARDINDAN...

Alperen Şengün, NBA tarihine geçti Michael Jordan ve Magic Johnsonın ardından...

Alperen Şengün, NBA tarihinde Michael Jordan ve Magic Johnson’ın ardından 21 yaşında bu istatistiklere ulaşan 3. basketbolcu oldu.

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NBA'de bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şu şekilde:

Detroit Pistons: 112 - Brooklyn Nets: 118
Washington Wizards: 119 - Orlando Magic: 127
Chicago Bulls: 118 - Atlanta Hawks: 113
Houston Rockets: 117 - Indiana Pacers: 123
New Orleans Pelicans: 115 - Memphis Grizzlies: 116
Oklahoma City Thunder: 129 - Minnesota Timberwolves: 106
San Antonio Spurs: 118 - Utah Jazz: 130
Portland Trail Blazers: 130 - Sacramento Kings: 113
Los Angeles Clippers: 113 - Charlotte Hornets: 104

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#NBA#Alperen Şengün#Houston Rockets

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