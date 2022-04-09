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NBA'de normal sezon heyecanı, gece oynanan 9 maçla devam etti. Cedi Osman'ın 26 dakika parkede kaldığı maçta Cleveland Cavaliers Brooklyn Nets'e 118-107 mağlup oldu. Cedi Osman maçı 9 sayı, 2 ribaunt ve 2 asistle tamamladı. Nets'te Kevin Durant 36 sayıyla maçın yıldızı oldu.

Alperen Şengün'ün 17 sayısı yetmedi

Milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets, Toronto Raptors'a 117-115 yenildi. 33 dakika sahada kalan Alperen mücadeleyi 17 sayı, 2 ribaunt ve 3 asistle tamamladı. Kevin Porter Jr.'nin 35 sayısı da mağlubiyete yetmedi. Raptors'da ise Pascal Siakam 20 sayı, 12 ribaunt ve 7 asistle oynadı.

Lakers 8 maç sonra kazandı

Lige havlu atan Los Angeles Lakers, LeBron James ve Anthony Davis'ten yoksun çıktığı maçta Oklahoma City Thunder'u 120-101 mağlup etti. Lakers'ta süre alan 9 oyuncunun 8'i çift haneli sayılara ulaşırken en skorer isim 21 sayıyla Stanley Johnson oldu.

NBA'de gecenin sonuçları:

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Washintgon Wizards 92-114 New Yotk Knicks

Detroit Pistons 101-131 Milwaukee Bucks

Brooklyn Nets 118-107 Cleveland Cavaliers

Toronto Raptors 117-115 Houston Rockets

Chicago Bulls 117-133 Charlotte Hornets

Miami Heat 113-109 Atlanta Hawks

Dallas Mavericks 128-78 Portland Trail Blazers

Utah Jazz 105-111 Phoenix Suns

Los Angeles Lakers 120-101 Oklahoma City Thunder