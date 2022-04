Son Dakika: LeBron James'ten Fenerbahçe paylaşımı! Geceye damga vuran an... "Paranın satın alabileceği bir şey değil, acayip..."

Euroleague Kadınlar Dörtlü Finali’nde Fenerbahçe Safiport, Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag’ı 83-74 mağlup ederek finale yükseldi. Sarı-lacivertli ekip, finalde Macaristan ekibi Sopron Basket ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Safiport - Sopron Basket finali, 10 Nisan Pazar günü saat 17.00’de oynanacak.

Karşılaşma karşılıklı sayılarla başlarken Fenerbahçe Safiport, ilk 5 dakikayı 14-10 önde geçti. Periyodun ilerleyen dakikalarında Iagupova’nın dış atışlarıyla etkili olmaya başlayan Fenerbahçe, periyodun bitimine 2.01 kala Zahui’nin basketiyle farkı 5’e çıkardı ve rakibine molayı aldırdı: 19-24. Periyodun kalan dakikalarında farkı korumayı başaran sarı-lacivertli ekip, ilk periyodu 28-23 önde kapattı.

İLK YARIYI GERİDE KAPATTIK

İkinci periyoda iki takımda hücumda etkili başlarken Fenerbahçe, 6.45 kala Oblak’ın basketiyle Prag, farkı 4’e indirdi ve sarı-lacivertli ekibe molayı aldırdı: 32-36. Moladan da iyi dönen Prag, Thomas’ın basketiyle 4.32 kala farkı 3’e çıkardı: 39-36. Periyodun kalan bölümünde hücum ribaundları ile etkili olan ve ikinci şans sayılarıyla farkı açmayı başaran Prag, ilk yarıyı 45-38 önde tamamladı.

Üçüncü periyoda etkili başlayan Prag, 45 saniyede 5 sayı bularak farkı 12’ye çıkardı ve rakibine molayı aldırdı: 50-38. Bu dakikadan sonra savunmada daha iyi bir görüntü çizen Fenerbahçe, önce Zahui’nin üç sayılık basketi ardından Sabally’nin pota altından bulduğu basketle farkı periyodun bitimine 3.26 kala 5’e indirdi ve rakibine molayı aldırdı: 56-51. Moladan daha iyi dönen Prag, 6-0 seri yakalayarak farkı tekrardan çift hanelere çıkardı: 61-51. Kalan 2 dakikada rakibine sadece 2 sayı şansı tanıyan ve hücumda Zahui ile etkili olan sarı-lacivertli ekip, karar periyoduna 63-59 geride girdi.

SON PERİYOTTA İŞLER DEĞİŞTİ

Son periyoda Iagupova ve McBride’ın sayılarıyla giren Fenerbahçe, karşılaşmada uzun bir süre sonra öne geçti: 63-64. Maçın bitimine 7:51 kala Zahui ile üç sayılık isabet bulan sarı-lacivertli ekip, farkı 4’e çıkardı ve rakibine molayı aldırdı: 63-67. Molanın ardından da etkili oyununu devam ettiren Fenerbahçe, maçın bitimine 3 dakika kala Iagupova’nın üç sayılık basketiyle farkı 13’e çıkardı: 64-77. Kalan dakikalarda farkın kapanmasına izin vermeyen Fenerbahçe Safiport, sahadan 83-74 galip ayrılarak finale yükselmeyi başardı.

LEBRON JAMES'TEN TEBRİK

Sarı-lacivertli takımın bu başarısını tebrik eden isimler arasında LeBron James de yer aldı. Kayla McBride'ın yer aldığı bir videoyu paylaşan LeBron James vatandaşını övgü dolu sözlerle tebrik etti.

Fenerbahçe Safiport'un ABD'li yıldızı Kayla Renae McBride, USK Prag maçında alınan galibiyette önemli bir rol üstlendi. 29 yaşındaki gard 15 sayı ve 1 asist üretti.

So 🔥🔥🔥🔥🔥🔥!!! Kayla McBride got so much game too!! TOUGH!!! https://t.co/7itOAHrT3d