Son Dakika: LeBron James'ten Fenerbahçe paylaşımı! Geceye damga vuran an... "Paranın satın alabileceği bir şey değil, acayip..."

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Euroleague Kadınlar Dörtlü Finali’nde Fenerbahçe Safiport, Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag’ı 83-74 mağlup ederek finale yükseldi. Sarı-lacivertli ekip, finalde Macaristan ekibi Sopron Basket ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Safiport - Sopron Basket finali, 10 Nisan Pazar günü saat 17.00’de oynanacak.

Karşılaşma karşılıklı sayılarla başlarken Fenerbahçe Safiport, ilk 5 dakikayı 14-10 önde geçti. Periyodun ilerleyen dakikalarında Iagupova’nın dış atışlarıyla etkili olmaya başlayan Fenerbahçe, periyodun bitimine 2.01 kala Zahui’nin basketiyle farkı 5’e çıkardı ve rakibine molayı aldırdı: 19-24. Periyodun kalan dakikalarında farkı korumayı başaran sarı-lacivertli ekip, ilk periyodu 28-23 önde kapattı.

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İLK YARIYI GERİDE KAPATTIK

İkinci periyoda iki takımda hücumda etkili başlarken Fenerbahçe, 6.45 kala Oblak’ın basketiyle Prag, farkı 4’e indirdi ve sarı-lacivertli ekibe molayı aldırdı: 32-36. Moladan da iyi dönen Prag, Thomas’ın basketiyle 4.32 kala farkı 3’e çıkardı: 39-36. Periyodun kalan bölümünde hücum ribaundları ile etkili olan ve ikinci şans sayılarıyla farkı açmayı başaran Prag, ilk yarıyı 45-38 önde tamamladı.

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Üçüncü periyoda etkili başlayan Prag, 45 saniyede 5 sayı bularak farkı 12’ye çıkardı ve rakibine molayı aldırdı: 50-38. Bu dakikadan sonra savunmada daha iyi bir görüntü çizen Fenerbahçe, önce Zahui’nin üç sayılık basketi ardından Sabally’nin pota altından bulduğu basketle farkı periyodun bitimine 3.26 kala 5’e indirdi ve rakibine molayı aldırdı: 56-51. Moladan daha iyi dönen Prag, 6-0 seri yakalayarak farkı tekrardan çift hanelere çıkardı: 61-51. Kalan 2 dakikada rakibine sadece 2 sayı şansı tanıyan ve hücumda Zahui ile etkili olan sarı-lacivertli ekip, karar periyoduna 63-59 geride girdi.

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SON PERİYOTTA İŞLER DEĞİŞTİ

Son periyoda Iagupova ve McBride’ın sayılarıyla giren Fenerbahçe, karşılaşmada uzun bir süre sonra öne geçti: 63-64. Maçın bitimine 7:51 kala Zahui ile üç sayılık isabet bulan sarı-lacivertli ekip, farkı 4’e çıkardı ve rakibine molayı aldırdı: 63-67. Molanın ardından da etkili oyununu devam ettiren Fenerbahçe, maçın bitimine 3 dakika kala Iagupova’nın üç sayılık basketiyle farkı 13’e çıkardı: 64-77. Kalan dakikalarda farkın kapanmasına izin vermeyen Fenerbahçe Safiport, sahadan 83-74 galip ayrılarak finale yükselmeyi başardı.

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LEBRON JAMES'TEN TEBRİK

Sarı-lacivertli takımın bu başarısını tebrik eden isimler arasında LeBron James de yer aldı. Kayla McBride'ın yer aldığı bir videoyu paylaşan LeBron James vatandaşını övgü dolu sözlerle tebrik etti.

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Fenerbahçe Safiport'un ABD'li yıldızı Kayla Renae McBride, USK Prag maçında alınan galibiyette önemli bir rol üstlendi. 29 yaşındaki gard 15 sayı ve 1 asist üretti.

So 🔥🔥🔥🔥🔥🔥!!! Kayla McBride got so much game too!! TOUGH!!! https://t.co/7itOAHrT3d — LeBron James (@KingJames) April 8, 2022

İSMAİL ŞENOL: PARANIN SATIN ALABİLECEĞİ BİR ŞEY DEĞİL

BeIN Sports Basketbol Yayınları Müdürü İsmail Şenol, LeBron James'in söz konusu paylaşımının Türk basketbolu için büyük anlam ifade ettiğini ve parayla satın alınamayacak bir tanıtım değeri olduğunu ifade etti.

Şenol, "51 milyon takipçisi olan LeBron James, EuroLeague finaline kalan Fenerbahçe kadın basketbol takımını paylaştı. Paylaştığı tweet’te Fenerbahçe taraftarı için “EuroLeague kadınlar tarihinin en iyi atmosferi” yazıyor. Paranın satın alabileceği bir şey değil bu. Acayip bir tanıtım." ifadelerini kullandı.

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51 milyon takipçisi olan LeBron James, EuroLeague finaline kalan Fenerbahçe kadın basketbol takımını paylaştı. Paylaştığı tweet’te Fenerbahçe taraftarı için “EuroLeague kadınlar tarihinin en iyi atmosferi” yazıyor. Paranın satın alabileceği bir şey değil bu. Acayip bir tanıtım. https://t.co/cnlkuO7vUw — İsmail Şenol (@ismailsenol) April 8, 2022

FENERBAHÇE 4’ÜNCÜ KEZ FİNALDE

Fenerbahçe Safiport, USK Prag’ı mağlup ederek tarihinde 4’üncü kez Euroleague Kadınlar’da finale çıkma başarısı gösterdi. Daha önce 2012/2013, 2013/2014 ve 2016/2017 sezonlarında finale çıkan sarı-lacivertli ekip, kupaya uzanmayı başaramamıştı. Fenerbahçe, pazar günü Sopron Basket’i mağlup etmesi durumunda tarihinde ilk kez Avrupa’nın en büyük kupasını kaldıracak.

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ÜNAL ÖZÜAK: HARİKA KADINLAR BİR COŞTU PİR COŞTU

Fenerbahçe bir ara endişeye kapılsa da son çeyrekteki müthiş oyunuyla finale çıktı.

Saha seçiminde verilen öncelikten, Fenerbahçe basketbol şubesinde son 8 yılda ilk defa Euroleague’de çeyrek finale kalamayan erkeklerin pabucunun dama atıldığı belli olmuştu. 8 kez Dörtlü Final’de yer alan kadınların fendi Fenerbahçe Safiport, başta ve sonda oynadığı müthiş basketbolla finale çıktı. Ülker Spor Salonu’nda FIBA Kadınlar Euroleague Dörtlü Finali’ne ev sahipliği yapan Fenerbahçe, USK Prag karşısında şampiyon gibiydi. WNBA’de ve Avrupa’da eş zamanlı olarak oynayabilen yabancı basketbolcular, Avrupa liglerine renk katıyor. Biz, Türkiye Basketbol Federasyonu gelecek sezondan itibaren kadınlarda yabancı oyuncu sayısını 3’le sınırladığı için elit basketbol keyfi adına son günleri yaşıyor.

ÇOK İYİ BAŞLADIK

Elizabeth Williams, Alina İagupova ve Satou Sabally ile olgunlaştırdığımız hızlı geçiş oyunlarımızla ev sahibi ağırlığını baştan koyduk oyuna. Prag, Thomas’la geri adım atmadı. İagupova’nın yanı sıra hartley üçlüklerle iç dış tehdidi artırdılar. Ortalama 81.6 sayıyla ligin en skorer takımı olan Prag pota altına yüklenerek, bizim çember dövüp top kayıpları yaptığımız fazda, Teja Oblak ile top paylaşımını iyi yapınca ve takım olarak iki misli fazla hücum ribaundu alınca 7 sayı önde gitti odaya.

HARİKA KADIN ‘FİNAL’ DEDİ

İlk yarı olumsuzluklarına bir de ‘maç gidiyor’ paniği eklenince son çeyreğe kadar oyunu yakalayamadık. Kenarın takımı çembere gitmeye yönlendirmesi akıllı seçim oldu. İagupova yorulmuştu ama Olcay Çakır’ın amansız baskısı, Kayla McBride ve Harika Kadınlar çizgi film karakterini yansıtan Zahui’nin üçlükleri enerjimize tavan yaptırınca son çeyrek maçla beraber tribünlerin de keyfi geri geldi ve Fener’e final çok yakıştı.