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NBA All-Star'da yedek oyuncular da açıklandı! Havuz...

#NBA All-Star#NBA#Lebron James
NBA All-Starda yedek oyuncular da açıklandı Havuz...

NBA All-Star maçına ilk beşlerin ardından Batı ve Doğu Konferansı'ndan seçilen yedek oyuncular da belli oldu. Oyuncu havuzunun oluşmasının ardından kaptanlar LeBron James ve Kevin Durant, 10 Şubat'ta draft yöntemiyle takımlarını seçecek.

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Bu yıl ABD'nin Cleveland şehrinde düzenlenecek NBA All Star hafta sonu etkinliklerinde oynanacak All Star maçının ilk beşlerinin ardından yedek oyuncular da belli oldu. 

İLK BEŞLER

Batı Konferansı'ndan ilk 5'e giren oyuncular: LeBron James (Los Angeles Lakers), Stephen Curry (Golden State Warriors), Ja Morant (Memphis Grizzlies), Andrew Wiggins (Golden State Warriors) ve Nikola Jokic (Denver Nuggets).

Doğu Konferansı'ndan ilk 5'e giren oyuncular: Kevin Durant (Brooklyn Nets), DeMar DeRozan (Chicago Bulls), Trae Young (Atlanta Hawks), Joel Embiid (Philadelphia 76ers) ve Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

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YEDEKLER:

Batı Konferansı'ndan gelenler: Devin Booker(Phoenix Suns), Luka Doncic(Dallas Mavericks), Rudy Gobert(Utah Jazz), Draymmond Green(Golden State Warriors), Donovan Mitchell(Utah Jazz), Chris Paul(Phoenix Suns), Karl-Anthony Towns(Minnesota Timberwolves)

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Doğu Konferansı'ndan gelenler: Jimmy Butler(Miami Heat), Darius Garland(Cleveland Cavaliers), James Harden(Brooklyn Nets), Zach Lavine(Chicago Bulls), Khris MiddletonMilwaukee Bucks), Jayson Tatum(Boston Celtics), Fred Vanvleet(Toronto Raptors)

Takım kaptanları LeBron James ve Kevin Durant, 10 Şubat'ta konferans ayrımı olmaksızın oyuncu seçimi yapacak.

LeBron James, kariyerinde üst üste 18. kez All-Star seçilirken, NBA tarihinde bunu başaran ilk oyuncu oldu.

NBA All-Starda yedek oyuncular da açıklandı Havuz...

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