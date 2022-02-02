Alperen Şengün, NBA All-Star'da sahne alacak! Yükselen Yıldızlar(Rising Stars) etkinliği...

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Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün, 18-20 Şubat tarihlerinde Cleveland'da düzenlenecek NBA All-Star'da Rising Stars (Yükselen Yıldızlar) etkinliğinde sahaya çıkacak.

Alperen Şengün, Rockets formasıyla bu sezon ortalama 18 dakika sahada kaldı ve 8.6 sayı, 2.4 asist ve 4.5 ribaunt ortalamaları yakaladı.

NBA All-Star Rising Stars etkinliği nasıl olacak?

Asistan koçlar tarafından ligde forma giyen 12 çaylak, 12 ikinci yıl oyuncusu ve G League'den 4 oyuncu seçildi. Toplam 28 oyuncu, draft ile 7'şerli takıma ayrılacak ve iki yarı final ve bir final şeklinde üç maç oynanacak. Yarı finallerde 50'ye ulaşan takım kazanacak, finalde ise 25'i bulan takım şampiyon olacak. Toplam skorun 75 olması, NBA'in 75. yılını hatırlatmak amaçlı düzenlendi.

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Rising Stars maçında 4 takımın koçluklarını efsane isimler Rick Barry, Gary Payton, Isıah Thomes ve James Worthy yapacak.

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NBA All-Star Rising Stars etkinliğine seçilen oyuncular şu şekilde:

ÇAYLAKLAR

Scottie Barnes, Toronto Raptors

Cade Cunningham, Detroit Pistons

Ayo Dosunmu, Chicago Bulls

Chris Duarte, Indiana Pacers

Josh Giddey, Oklahoma City Thunder

Jalen Green, Houston Rockets

Herbert Jones, New Orleans Pelicans

Davion Mitchell, Sacramento Kings

Evan Mobley, Cleveland Cavaliers

Alperen Sengun, Houston Rockets

Jalen Suggs, Orlando Magic

Franz Wagner, Orlando Magic

İKİNCİ YIL OYUNCULARI

Precious Achiuwa, Toronto Raptors

Cole Anthony, Orlando Magic

LaMelo Ball, Charlotte Hornets

Desmond Bane, Memphis Grizzlies

Saddiq Bey, Detroit Pistons

Anthony Edwards, Minnesota Timberwolves

Tyrese Haliburton, Sacramento Kings

Tyrese Maxey, Philadelphia 76ers

Jaden McDaniels, Minnesota Timberwolves

Isaac Okoro, Cleveland Cavaliers

Isaiah Stewart, Detroit Pistons

Jae’Sean Tate, Houston Rockets

G LEAGUE OYUNCULARI

MarJon Beauchamp

Dyson Daniels

Jaden Hardy

Scoot Henderson