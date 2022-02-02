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Alperen Şengün, NBA All-Star'da sahne alacak! Yükselen Yıldızlar(Rising Stars) etkinliği...

#Alperen Şengün#NBA#NBA All-Star
Alperen Şengün, NBA All-Starda sahne alacak Yükselen Yıldızlar(Rising Stars) etkinliği...

2021 NBA Draftı'nda Houston Rockets taraından 16. sıradan seçilen ve sergilediği performansla beğeni toplayan milli basketbolcumuz Alperen Şengün, NBA All-Star hafta sonunda sahne alacak.

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Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün, 18-20 Şubat tarihlerinde Cleveland'da düzenlenecek NBA All-Star'da Rising Stars (Yükselen Yıldızlar) etkinliğinde sahaya çıkacak.

Alperen Şengün, Rockets formasıyla bu sezon ortalama 18 dakika sahada kaldı ve 8.6 sayı, 2.4 asist ve 4.5 ribaunt ortalamaları yakaladı.

NBA All-Star Rising Stars etkinliği nasıl olacak?

Asistan koçlar tarafından ligde forma giyen 12 çaylak, 12 ikinci yıl oyuncusu ve G League'den 4 oyuncu seçildi. Toplam 28 oyuncu, draft ile 7'şerli takıma ayrılacak ve iki yarı final ve bir final şeklinde üç maç oynanacak. Yarı finallerde 50'ye ulaşan takım kazanacak, finalde ise 25'i bulan takım şampiyon olacak. Toplam skorun 75 olması, NBA'in 75. yılını hatırlatmak amaçlı düzenlendi.

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Rising Stars maçında 4 takımın koçluklarını efsane isimler Rick Barry, Gary Payton, Isıah Thomes ve James Worthy yapacak.

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NBA All-Star Rising Stars etkinliğine seçilen oyuncular şu şekilde:

ÇAYLAKLAR

Scottie Barnes, Toronto Raptors
Cade Cunningham, Detroit Pistons
Ayo Dosunmu, Chicago Bulls
Chris Duarte, Indiana Pacers
Josh Giddey, Oklahoma City Thunder
Jalen Green, Houston Rockets
Herbert Jones, New Orleans Pelicans
Davion Mitchell, Sacramento Kings
Evan Mobley, Cleveland Cavaliers
Alperen Sengun, Houston Rockets
Jalen Suggs, Orlando Magic
Franz Wagner, Orlando Magic

İKİNCİ YIL OYUNCULARI

Precious Achiuwa, Toronto Raptors
Cole Anthony, Orlando Magic
LaMelo Ball, Charlotte Hornets
Desmond Bane, Memphis Grizzlies
Saddiq Bey, Detroit Pistons
Anthony Edwards, Minnesota Timberwolves
Tyrese Haliburton, Sacramento Kings
Tyrese Maxey, Philadelphia 76ers
Jaden McDaniels, Minnesota Timberwolves
Isaac Okoro, Cleveland Cavaliers
Isaiah Stewart, Detroit Pistons
Jae’Sean Tate, Houston Rockets

G LEAGUE OYUNCULARI

MarJon Beauchamp
Dyson Daniels
Jaden Hardy
Scoot Henderson

Alperen Şengün, NBA All-Starda sahne alacak Yükselen Yıldızlar(Rising Stars) etkinliği...

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