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Alperen Şengün, NBA efsanesi Hakeem Olajuwon ile çalışıyor

#Alperen Şengün#Hakeem Olajuwon#Houston Rockets
Alperen Şengün, NBA efsanesi Hakeem Olajuwon ile çalışıyor

Houston Rockets tarafından 16. sırada draft edilen ve NBA'de ilk sezonunu geçiren milli basketbolcumuz Alperen Şengün, Houston'da çalışmalarını efsane isim Hakeem Olajuwon ile yapıyor.

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NBA'deki çaylak sezonunda iyi bir performans sergileyen ve taraftarlarca da çok sevilen Alperen Şengün, daha önce de Hakeem Olajuwon ile bireysel çalışmalar yaptığını söylemişti.

Houston Rockets, ikilinin çalışmalarından bir video paylaştı. Videoda NBA tarihinin en iyi uzunlarından olan Hakeem Olajuwon, Alperen'e şunları söylüyor:

"Komple bir oyuncu olmak için kendini sahada özgür hissetmelisin. İlk soru: Ne üzerine çalışmak istiyorsun? En önemli şey, tüm hareketlerin birleşimi. Onu oynarken izledim. Çok güçlü gözüküyor. Arkasındaki savunmacıyı ittirişi… Ancak bizim ihtiyacımız olan, top kontrolünü ve dönüş hareketlerini geliştirmek."

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Videonun devamında Alperen Şengün ile Hakeem Olajuwon'un birlikte antrenman yaptığı görüntüler geliyor.

 

Alperen Şengün, NBA efsanesi Hakeem Olajuwon ile çalışıyor

Alperen Şengün, NBA efsanesi Hakeem Olajuwon ile çalışıyor

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#Alperen Şengün#Hakeem Olajuwon#Houston Rockets

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