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Joel Embiid 32 attı, 76ers kazandı! Furkan Korkmaz...

#NBA#Philadelphia 76Ers#Furkan Korkmaz
Joel Embiid 32 attı, 76ers kazandı Furkan Korkmaz...

NBA'e gece oynanan 6 maçla devam edild. Milli basketbolcumuz Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers, Sacramenco Kings'i 103-101 mağlup etti.

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NBA'de heyecan, gece oynanan 6 maçla devam etti.

Philadelphia 76ers'in Sacramento Kings'i 103-101 yendiği maçta milli basketbolcumuz Furkan Korkmaz 16 dakika sahada kalıp 5 sayı üretti.

76ers'te 36 sayı, 12 ribauntla oynayan Joel Embiid maçın yıldızı oldu.

Warriors seriyi 5 maça çıkardı

Gecenin en heyecanlı maçında Golden State Warriors, Brooklyn Nets'i 110-106 mağlup etti. Galibiyet serisini 5 maça çıkarak Warriors'ta Andrew Wiggins 24 sayıyla en skorer isim oldu. Nets'te Kyrie Irving'in 32 sayısı mağlubiyete engel olamadı.

NBA'de gecenin sonuçları:

Dallas Mavericks 132-105 Indiana Pacers
New Orleans Pelicans 97-107 Boston Celtics
Philadelphia 76ers 103-101 Sacramento Kings
Memphis Grizzlies 115-95 Washington Wizards
Miami Heat 120-124 Toronto Raptors
Golden State Warriors 110-106 Brooklyn Nets

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#NBA#Philadelphia 76Ers#Furkan Korkmaz

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