Joel Embiid 32 attı, 76ers kazandı! Furkan Korkmaz...

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NBA'de heyecan, gece oynanan 6 maçla devam etti.

Philadelphia 76ers'in Sacramento Kings'i 103-101 yendiği maçta milli basketbolcumuz Furkan Korkmaz 16 dakika sahada kalıp 5 sayı üretti.

76ers'te 36 sayı, 12 ribauntla oynayan Joel Embiid maçın yıldızı oldu.

Warriors seriyi 5 maça çıkardı

Gecenin en heyecanlı maçında Golden State Warriors, Brooklyn Nets'i 110-106 mağlup etti. Galibiyet serisini 5 maça çıkarak Warriors'ta Andrew Wiggins 24 sayıyla en skorer isim oldu. Nets'te Kyrie Irving'in 32 sayısı mağlubiyete engel olamadı.

NBA'de gecenin sonuçları:

Dallas Mavericks 132-105 Indiana Pacers

New Orleans Pelicans 97-107 Boston Celtics

Philadelphia 76ers 103-101 Sacramento Kings

Memphis Grizzlies 115-95 Washington Wizards

Miami Heat 120-124 Toronto Raptors

Golden State Warriors 110-106 Brooklyn Nets