Joel Embiid 32 attı, 76ers kazandı! Furkan Korkmaz...

NBA'de heyecan, gece oynanan 6 maçla devam etti.
Philadelphia 76ers'in Sacramento Kings'i 103-101 yendiği maçta milli basketbolcumuz Furkan Korkmaz 16 dakika sahada kalıp 5 sayı üretti.
76ers'te 36 sayı, 12 ribauntla oynayan Joel Embiid maçın yıldızı oldu.
Warriors seriyi 5 maça çıkardı
Gecenin en heyecanlı maçında Golden State Warriors, Brooklyn Nets'i 110-106 mağlup etti. Galibiyet serisini 5 maça çıkarak Warriors'ta Andrew Wiggins 24 sayıyla en skorer isim oldu. Nets'te Kyrie Irving'in 32 sayısı mağlubiyete engel olamadı.
NBA'de gecenin sonuçları:
Dallas Mavericks 132-105 Indiana Pacers
New Orleans Pelicans 97-107 Boston Celtics
Philadelphia 76ers 103-101 Sacramento Kings
Memphis Grizzlies 115-95 Washington Wizards
Miami Heat 120-124 Toronto Raptors
Golden State Warriors 110-106 Brooklyn Nets