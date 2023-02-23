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Nantes-Juventus maçına Angel Di Maria damgası! Hat-trick yaptı, Galatasaray...

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#Di Maria#Juventus#Nantes
Nantes-Juventus maçına Angel Di Maria damgası Hat-trick yaptı, Galatasaray...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2023 22:35

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynanan Nantes-Juventus maçına Angel Di Maria'nın performansı damga vurdu.

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Nantes ile Juventus, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında karşılaşırken Angel Di Maria'nın performansı dikkat çekti.

Beaujoire Stadyumu'nda oynanan mücadelenin henüz 5. dakikasında çok şık bir gol atan Arjantinli yıldız, 20 ve 78. dakikalarda kaydettiği golle mücadeleyi hat-trick yaparak tamamladı.

Ayrıca 20. dakikada penaltıdan kaydettiği golde de penaltıyı alan ve rakip oyuncunun kırmızı kart görmesini sağlayan isim oldu.

Juventus, 3-0'ık skorla Nantes'ı eleyerek UEFA Avrupa Ligi'nde adını son 16 turuna yazdırdı.

GALATASARAY İLE İSMİ ANILIYOR

Sezon sonu Juventus ile sözleşmesi bitecek olan 35 yaşındaki oyuncuyla Galatasaray'ın bir süredir ilgilendiği belirtiliyor.

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#Di Maria#Juventus#Nantes

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