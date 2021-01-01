Mustafa Denizli'den itiraf: 8-0'da salya sümük ağladım

Teknik Direktör Mustafa Denizli, Haber Global'de kariyeriyle ilgili sorulara cevaplar verdi. Tecrübeli futbol adamı, “Hayatımın belgeseli çalışması başladı. İlk kez açıklıyorum. Yaklaşık 3 aydır zor ve keyifli bir çalışma başladı… 50 yılı toparlamak kolay değil. Her güne bir sayfa tutsa, hayatımda öyle maçlar var ki, bir film bir kitap çıkartabilirim! 15 kişilik bir ekip çalışıyor belgesel için.” şeklinde bir duyuruda da bulundu.

İŞTE MUSTAFA DENİZLİ'NİN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR



'FUTBOLDAN KAZANDIĞIM İLK PARAYLA...'

Duygusal bir soru bu. Babamın kahvesi vardı, yazın da tütün yapıyorduk. Ben tütün yapmamak için arkadaşlarımla beraber fıstık satıyordum. Yeter ki tarlaya gidip tütün yapmayayım, arada da top oynayayım. O yıllarda bir de laf vardı kamyoncuyla futbolcuya kız verilmez diye; gelirleri düşüktür diye… Futboldan kazandığım ilk para 3 bin liraydı. Parayı babama getirmek istedim, başka da param yoktu, parayı da bozdurmak istemiyorum, arkadaşımdan 10 lira borç aldım. Eve geldim, ‘baba para kazandım’ dedim, ‘öyle mi oğlum’ dedi, çıkardım parayı verdim ‘istemiyorum sende kalsın’ dedi, ‘ben bu parayı bizim için kazandım’ dedim. 500 lirayı bana verdi, 2 bin 500 lirayı aldı, üzerine para koydu, bugün Çeşme’de sahip olduğum otelin arsası almıştık. Çok duygusal bir gündü”



TEŞVİK PRİMİNE TANIKLIK ETTİM! DEFALARCA ŞAHİT OLDUM!



Futbolcu olduğumda tanıklık ettim. Teşvik primi şike kapsamına girmiyordu, bir suç teşkil etmiyordu. Belli takımlar, belli takımlara belli sonuçları alsın diye teşvik primi veriyordu. Futbolculuk dönemimde 4-5 defa böyle hadise oldu, yaşadım.

KADINA ŞİDDET ZAVALLILIK!



Coğrafya niye kadınların kaderi olsun. Kadınların kaderi erkeklerdir! Kurallardır. Bulunduğu toplumdur, kültürüdür. Kadına şiddet zavallılık! 2 erkek var biri sokaktaki, biri evdeki.



HAYATIMIN EN FAZLA AĞLADIĞIM GÜNLERİNDEN BİRİ 8-0’LIK MAĞLUBİYETTİ



Bu maçın bende hasarı çok oldu. Milli Takımın başındayken, Galatarasay’da 2. Adamdım. İlk maç İzmir’de berabere bitti, bizim hedefe ulaşmamız için İngiltere’yi yenmemiz gerekiyordu. Buradaki toplantıda ‘İngiltere’yi yenmeye gidiyoruz’ dedik, çok iyi başladık ama sonra dağıldık, 8-0 kaybettim. Ben bir şok yaşadım, herkes yaşadı. Hayatımın en fazla ağladığım günlerinden biridir. Odama çıktım, telefon da bağlamayın, odama da kimse gelmesin dedim. Odaya kapandım, hüngür hüngür, salya sümük ağlıyorum.

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