Hürriyet yazarları Güntekin Onay, Fırat Aydınus, Uğur Meleke ve Mehmet Arslan, Futbol Konseyi'nde haftanın gelişmelerini masaya yatırdı.

1- G.Saray; Eyüp, Sivas ve Malmö’den sonra Trabzon önünde bol skorlu-bol gelgitli bir zafere imza attı. Nasıl buldunuz sarı kırmızılıları?

Fırat AYDINUS: OFANSiF PERFORMANS, DEFANSA KARŞI

Trabzonspor maçında Galatasaray’ın defansif hataları ile ofansif performansının birbirleri ile yarıştığını söyleyebiliriz. Galatasaray son dakikaya kadar asla beraberliğe razı olan bir görüntü çizmedi. Hele maçın sonlarına doğru bir puan almaktansa ‘ya hep ya hiç’ kimliğinde, Rus ruletine dönen maçta son düdüğe kadar kazanma hedefli mücadeleden vazgeçmediler.

Mehmet ARSLAN: G.SARAY HERKESTEN ÖNDE

Şahane bir maçtı. Trabzon-Fenerbahçe (2-3) maçı gibi son saniyede skor yine değişti. Galatasaray istek ve adanmışlıkla diğer takımlardan ayrılıyor. Her oyuncu ekstra bir katkı sağlamak, yenilgiye isyan etmek ve ayağa kalkmak için çabalıyor ve bunu bir izleyici olarak size hissettiriyor. Bir not da Osimhen’e... Oyuna girdiği andan itibaren takıma ve sahaya yaydığı özgüven inanılmazdı. Sonuç olarak saha içi odaklanmasıyla Galatasaray her takımdan bir adım önde.

Uğur MELEKE: BURUK FARKI BÜYÜK MAÇLARDA YARATTI

Okan Buruk’un G.Saray da 3. yılı. üÇ sezondur direkt rakiplerine karşı başarılı bir performansı var. İlk sezonunda F.Bahçe’yi 2 kez yendi, o 2 galibiyetle Jesus’un takımını geçti. 3. sezonunda F.Bahçe de G.Saray da derbilerde 13’er puan topladı, sarı kırmızılılar burun farkıyla kazandı şampiyonluğu. Bu sezon 3 direkt rakibini de yendi ve F.Bahçe ile olan 6 puanlık mesafesini buradan okuyabilirsiniz. Buruk’un G.Saray’ının bu sezonki farkı yine büyük maçlarda yarattığı mesafe.

Güntekin ONAY: 8 GÜNDE 3 ZORLU MAÇ YAPTI

G.Saray 8 günde 3 şehirde 3 yüksek tempolu maç oynadı. Sivas’ta 80 dakika 10 kişiyle geri döndü ve yüksek eforlu bir maç çıkardı. Malmö’de son dakikaya kadar yoğun bir mücadele verdi. Üstüne de Süper Lig temposunun çok üstünde bir 90 dakika oynadı. Davinson ve Osimhen’siz başladığı maçı, 3 gol yemesine rağmen kazandı. Gerçekten de Buruk ve takımı büyük iş başardı.

2- Zor günler geçiren Beşiktaş, lig sonuncusu, negatif puanlı Adana Demir’e de yenildi. Beşiktaş’ın geleceğini nasıl görüyorsunuz?

Uğur MELEKE: HiÇ GENÇ MiLLi OLMAMIŞ VE 2. LiG’DE TOPLAM 17 MAÇ VAR

Beşiktaş birkaç yıldır yönetsel olarak adeta ihanete uğramış, bu kadar büyük bir vurgunu bir teknik adamın gelip 3-5 maçta olumluya çevirmesini beklemek hayalcilik olur. Hayatında hiç genç milli olmamış, ikinci ligde toplam 17 maçı olan Emrecan Uzunhan’ın bonservisinin yarısına 2 milyon, şu anda Bandırma’da olan Kerem Atakan’a 1,5 milyon, Demir Ege’yi Portekiz’e kiralayıp Onana’ya 4, Musrati’ye 12 milyon Euro verenlerden hesap sorulmayacak mı? Rıdvan Yılmaz’ı 4’e satan, Bahtiyar’ı 5’e alanlar şimdi nerede? Daha üst görevlere geçtiler. Problem orada.

Güntekin ONAY: BEŞiKTAŞ’TA KÖKLÜ REViZYON ŞART ACiLEN SERT TEDBiRLER ALINMALI

Beşiktaş, kazanma mantalitesine sahip olmayan, duyarsız bir oyuncu grubuna sahip. Saha içinde isyan eden, reaksiyon veren deneyimli futbolcu sayısı çok az. Siyah beyazlı takımın Adana Demirspor maçındaki görüntüsü kesinlikle kabul edilemez. Beşiktaş yönetiminin ve teknik ekibin bu duruma bir an önce el koyması ve son vermesi şart. Beşiktaş forması ve amblemi her maça, her yerde kazanmak için çıkar. Birilerinin bunu futbolculara iyice anlatması lazım. Takımda köklü bir revizyon kaçınılmaz. Acilen sert tedbirler alınmalı.

Fırat AYDINUS: DAHA BÜYÜK KAOS ORTAMLARINDA BiLE BU KADAR iSTEKSiZ OYNAMAMIŞTI

Seçim mi olacak, yeni başkan mı seçilecek, ne olacaksa olsun bir an önce... Bu sezon da şampiyonluk yarışına erken atılan havlu, taraftarda yitip gitmiş ve tükenmiş umutlar. Hiç olmazsa yeni gelecek yönetim bir an önce sorunlara el atarak bazı oyuncuların umarsızlığına önlemler alıp bertaraf eder. Şu andan daha büyük kaos ortamlarında dahi bu kadar isteksiz, mücadelesiz ve takım hüviyetinden bihaber oyun sergilememişti Beşiktaş.

Mehmet ARSLAN: PARA ELBETTE ÖNEMLi AMA AKILLI KULLANMADIĞINIZ ZAMAN BELA OLUR

En küçük bir ışık görsem, görebilsem umutlanacağım Beşiktaş için. Hasan Arat yönetiminin devamı olarak başkanlığa aday olan Hüseyin Yücel mi umut? Bu tabloda onun da payı yok mu? “Parası var” yorumları yapılıyor. Ali Koç’tan daha fazla mı parası var? Para önemli elbette. Ama akıllı kullanmadığınız para, kulübe de bela olur, size de. Oldu da nitekim. Beşiktaş, ‘Samet Aybaba açıklamaları’nı aşamadığı, açıklayamadığı sürece bu kaostan kurtulamaz. Yazık ettiler asırlık çınara.

3- F.Bahçe’ye hangi cepheden bakıyorsunuz? Mou hamleleriyle galibiyeti getirdi penceresi mi, futbolu tatmin edici değil penceresi mi?

Mehmet ARSLAN: MOURiNHO’NUN ŞiKAYET HAKKI YOK ÇÜNKÜ TRANSFERi KENDi ONAYLADI

Futbol kariyer oyunu değil. Şu anda ne yaptığınız ile ilgili bir oyun. Geçmiş, geçmişte kaldı. Jose Mourinho’nun kariyerine saygı duymamak mümkün mü? Şapka çıkarırsınız. Ama aynı şeyi bugün takımının oynadığı futbol için yapamıyorum. Ne Fenerbahçe gelişme gösteriyor ne de herhangi bir oyuncu. Sezon başından beri yüreği ağzında maç izliyor Fenerbahçeli. O zaman Mourinho’nun takımına katkısı sorgulanır. Sorgulanır çünkü, yönetimin tüm önerilerine kulak tıkayarak bu transferleri kendisi onayladı. Şikayet etme hakkı yok. Saha içine odaklanmaya ve daha iyi bir Fenerbahçe izletme borcu var.

Uğur MELEKE: DiREKT RAKiPLERiYLE OYNADIĞI MAÇLARIN HiÇBiRiNi KAZANAMADI

İki görüşü karşıtmış gibi ele almamak lazım. Bazen futbolda birden fazla görüş aynı anda doğru olabiliyor. Bu da böyle bir durum. Oyuna sonradan giren Nesyri gollerle katkı yaptı. Ancak Mourinho’nun da henüz Fenerbahçe’de tatmin edici bir fark yarattığını da söyleyemeyiz. Direkt rakipleri Galatasaray, Beşiktaş, Samsun, Göztepe, Lille, Twente, Alkmaar, Bilbao ile oynadığı maçların hiçbirini kazanamamış. Galatasaray derbilerde 9 puan toplamış, Fenerbahçe 3... Okan Hoca da farkı orada yaratmış zaten.

Fırat AYDINUS: GÖZE HOŞ GELMEYEN FUTBOL OYNAYIP BiREYSEL KALiTEYLE SONUCA GiTTi

Bu maç özelinde her iki bakış açısından da değerlendirilebilir. Youssef En-Nesyri ve Dusan Tadic hamleleri Başakşehir önünde kazanılan üç puanda önemli rol oynadı. Diğer bir açıdan ise özellikle ilk yarı itibari ile ve bunu maçın büyük bir kısmına bağlı kalarak da söyleyebiliriz; 10 kişi kalmış rakibine karşı Fenerbahçe oyun ve mücadele anlamında taraftarlarını tatmin etmedi. Her ne kadar Başakşehir karşısında üç golle üç puan alınsa da ortada göze hoş gelmeyen bir oyun ve bireysel kaliteyle sonuca gidilen bir maçtı.

Güntekin ONAY: BAŞAKŞEHiR MAÇINDA OYUNDAN ÇOK 3 PUAN ÖNEMLiYDi, BUNU DA BAŞARDI

F.Bahçe için içinde bulunduğu durumu göz önüne alırsak, kazanmak her şeyden önemliydi. Bir puan kaybı halinde camiada deprem meydana gelebilirdi. Beşiktaş ve Bilbao yenilgilerinin ardından oynanan futbolun önemi yoktu. Değerli olan, sadece 3 puandı. Formda bir Başakşehir’i 3-1’le geçmek bu baskı altında iken kolay hadise değil. Mourinho deneyimli bir hoca. Başta Samet olmak üzere oyuncularını asla suçlamadı, taraftarın protestosuna da saygı duyduğunu belirtti. Ancak F.Bahçe’nin ilerleyen haftalarda oyun hızını artıracak formüller bulması gerekiyor.

4- Trabzonspor; Beşiktaş ve F.Bahçe’den sonra G.Saray’a karşı da iyi oynadı ama mağlup oldu. Nasıl buldunuz Trabzonspor’u?

Güntekin ONAY: SAVUNMADAKi SORUNLAR TAMiR EDiLiRSE HIZLA KRiZDEN ÇIKABiLiR

Trabzonspor bu sezonun en iyi futbolunu oynadı. Draguş golü atsa Trabzonspor’a ve Şenol Güneş’e övgüler yağdırıyor olacaktık. Talihsiz bir şekilde son saniye golüyle kaybetmesi bordo mavililerin futbolunu gölgelemez. İlk defa net bir Şenol Güneş etkisi gördük. Anthony Nwakaeme, Muhammed Cham ve Ozan Tufan’ın iyi futbolları da sevindirici. Savunmadaki problemleri tamir edebilirse, Trabzonspor içinde bulunduğu krizden hızla çıkacaktır. Keyif veren ve golü düşünen futbol Trabzonspor, taraftarlarını da tekrar tribünlere çekecektir.

Uğur MELEKE: TRABZONSPOR BU GENÇLERDE ISRAR EDiP YENi SEZONUN ALTYAPISINI OLUŞTURMALI

Trabzonspor için bence sezonun kırılma anı 25 Kasım’daki Adana Demirspor maçı idi. O gün Şenol Güneş’in ilk 11’de kullandığı Serdar Saatçı, Arseniy Batagov, Arif Boşluk, Hüseyin Türkmen, Muhammed Cham gibi gençlerle çok daha iyi bir Trabzonspor izliyoruz 4 müsabakadır. Kasımpaşa’ya karşı ikinci devrede iyi oynamışlardı, Galatasaray önünde de yenilgiye rağmen futbol olarak tatmin edici bir Trabzonspor seyrettik. Ben bu yılı Trabzonspor için 2024-25 değil, 2024-26 sezonu olarak ele alınması taraftarıyım. Bu gençlerde ısrar edilmeli, yeni sezonun da altyapısı oluşturulmalı.

Mehmet ARSLAN: FENERBAHÇE MAÇINDA OLDUĞU GiBi MÜKEMMEL REAKSiYON GÖSTERDiLER

Gerçekten çok beğendim. Tıpkı Fenerbahçe maçında olduğu gibi mükemmel bir reaksiyon gösterdiler. Galatasaray’ı kendi taraftarının önünde yenmeye, en azından bir puan almaya çok yaklaştılar. Ayrıca ‘Şenol Güneş dokunuşu’ diye tanımlayacağımız dokunuşun son şanslısı Ozan Tufan sanıyorum. Mükemmeldi. Hem iyi oynadı hem iki gol attı. İkinci önemli nokta ise takımı olabildiğine gençleştiren Şenol Güneş. Bu hamleyi istikrarlı hale getirebilse aradığı çözümü bulacaktır Trabzonspor.

Fırat AYDINUS: GALATASARAY KARŞISINDAKi GÜZEL FUTBOL TARAFTARLARIN BEKLENTiLERiNi YÜKSELTTi

Sonuçtan bağımsız Şenol Güneş teknik direktörlüğe geldiği günden beri belki de Trabzonspor ilk defa oyun olarak taraftarlarını bu kadar tatmin ve memnun edici bir görüntü sergiledi. Var olan sakatlıklar, olumsuzluklar ve Şenol Güneş’in genç oyuncuları tercih etmesi gibi durumlar göz önüne alındığında dahi bu mücadele ve oyun; Trabzonspor taraftarları adına sezonun geri kalan bölümünde beklentileri yükseltti.

