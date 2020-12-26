Muslera'dan Galatasaray'a kötü haber! Dönüşü Şubat'a kaldı

Fakat geçtiğimiz pazartesi günü, sarı-kırmızılı kulüpten Uruguaylı kaleci için bir açıklama yapıldı ve "Oyuncumuzun pubis bölgesindeki osteitis pubise bağlı ağrıları nedeniyle bu bölgeye özel tedavisine başlanmıştır" denildi.

Bunun sebebinin de bir an önce sahalara dönmek için sıkı çalışan Muslera'nın kendine aşırı yüklenmesi olduğu belirtildi. Tecrübeli file bekçisinin dönüşünün şubat ayına sarkacağı iddia edildi. (Sabah)

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