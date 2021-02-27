Muslera, Süper Lig’de tarihe geçti

Süper Lig tarihinde en çok maça çıkan yabancı futbolcular Gökçek Vederson (335), Melih Gökçek Tita (328), Mert Meriç (307) ve Fernando Muslera (300) olarak sıralandı.

Nando, 36 maçta daha forma giymesi durumunda Süper Lig'in en çok forma giyen yabancı statüsündeki futbolcu olacak.



URUGUAYLI YILDIZA FATİH TERİM’İN ELİNDEN PLAKET



Galatasaray’ın takım kaptanı Fernando Muslera, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giymesiyle birlikte sarı kırmızılı takımla 300’üncü lig maçına çıkma başarısı gösterdi.

Bu maçla birlikte Süper Ligde tek bir takımda 300 maç barajına ulaşan ilk yabancı statüsündeki oyuncu olma unvanını elde eden Fernando Muslera’ya müsabaka öncesinde teknik direktör Fatih Terim plaket takdim etti.

Plaket takdimi sırasında stat ekranlarında Muslera’nın eski görüntüleri yayınlandı.

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