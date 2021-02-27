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Futbol
Haber Giriş: 27.02.2021 - 19:09 | Son Güncelleme:

Muslera, Süper Lig’de tarihe geçti

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Muslera, Süper Lig’de tarihe geçti
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Fernando Muslera, sonradan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı almayan yabancı futbolcular içerisinde Süper Lig'de en çok maça çıkan futbolcu olarak kayda geçti.

Süper Lig tarihinde en çok maça çıkan yabancı futbolcular Gökçek Vederson (335), Melih Gökçek Tita (328), Mert Meriç (307) ve Fernando Muslera (300) olarak sıralandı.

Nando, 36 maçta daha forma giymesi durumunda Süper Lig'in en çok forma giyen yabancı statüsündeki futbolcu olacak.

URUGUAYLI YILDIZA FATİH TERİM’İN ELİNDEN PLAKET

Galatasaray’ın takım kaptanı Fernando Muslera, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giymesiyle birlikte sarı kırmızılı takımla 300’üncü lig maçına çıkma başarısı gösterdi.

Muslera, Süper Lig’de tarihe geçti

Bu maçla birlikte Süper Ligde tek bir takımda 300 maç barajına ulaşan ilk yabancı statüsündeki oyuncu olma unvanını elde eden Fernando Muslera’ya müsabaka öncesinde teknik direktör Fatih Terim plaket takdim etti.

Plaket takdimi sırasında stat ekranlarında Muslera’nın eski görüntüleri yayınlandı.

Muslera, Süper Lig’de tarihe geçti

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