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Muslera ilk kez kalesinde 3 gol gördü
Galatasaray, kaptanı Fernando Muslera takıma döndükten sonra ilk kez kaybederken Uruguaylı eldiven de ilk kez bir maçta topu 3 kez ağlarında gördü.
Tecrübeli eldiven Süper Lig’de görev yaptığı 5 maçta 3 kez kalesini kapatırken sadece 2 gol yemişti.
Ziraat Türkiye Kapası çeyrek finalinde 3 gole engel olamayan Muslera görev aldığı 6 resmi maçta toplamda 5 kez topu filelerinde gördü.
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