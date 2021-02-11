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GeriFutbol Muslera ilk kez kalesinde 3 gol gördü
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Futbol
Haber Giriş: 11.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Muslera ilk kez kalesinde 3 gol gördü

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Galatasaray, kaptanı Fernando Muslera takıma döndükten sonra ilk kez kaybederken Uruguaylı eldiven de ilk kez bir maçta topu 3 kez ağlarında gördü.

Tecrübeli eldiven Süper Lig’de görev yaptığı 5 maçta 3 kez kalesini kapatırken sadece 2 gol yemişti.

Ziraat Türkiye Kapası çeyrek finalinde 3 gole engel olamayan Muslera görev aldığı 6 resmi maçta toplamda 5 kez topu filelerinde gördü.

Muslera ilk kez kalesinde 3 gol gördü

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