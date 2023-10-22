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Muslera hem kalesini hem de Rosier’i korudu

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#Futbol#Galatasaray#Fernando Muslera
Muslera hem kalesini hem de Rosier’i korudu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2023 23:35

Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera'nın, Beşiktaşlı oyuncunun direğe çarpmaması için yaptığı hamle alkış aldı.

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G.Saray’ın 2-1 kazandığı Beşiktaş derbisinde sarı kırmızılıların başarılı kalecisi Fernando Muslera yaptığı hareketle gönülleri bir kez daha fethetti. Maçta skor 2-1’ken 85. dakikada gelişen Beşiktaş atağında arda direğe gönderilen topa dokunabilmek için Valentin Rosier kayarak hamle yaptı. Ancak topu ıskalayan Fransız futbolcu direğe doğru kayarken Muslera, direğe çarpmaması için eliyle Rosier’i dışarıya doğru itti.

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SOSYAL MEDYAYI SALLADI 

Muslera bu hareketiyle Beşiktaşlı futbolcunun olası bir sakatlık yaşamasının önüne geçerken büyük alkış aldı. Karşılaşma esnasındaki yüksek tansiyon ile birlikte gözden kaçan bu anlar dün sosyal medyada en çok paylaşılan görüntülerden biri oldu.

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#Futbol#Galatasaray#Fernando Muslera

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