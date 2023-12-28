Murat Sancak'tan Beşiktaş'ta Samet Aybaba'ya Yusuf Sarı cevabı

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Beşiktaş Genel Futbol Direktörü Samet Aybaba, bugün düzenlediği basın toplantısında Yusuf Sarı'yı transfer etmek istedikleri yönündeki iddialarla ilgili gelen soruya şu yanıtı verdi: Biz Beşiktaş'ız. Beşiktaş kontratak futbolu oynamaz. Beşiktaş sahayı yönetir. Yusuf Sarı iyi bir oyuncu ama kendisiyle ilgili görüşmemiz olmadı. Adana Demirspor'da başarılar diliyorum.

MURAT SANCAK'TAN İMALI CEVAP

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Aybaba'nın bu sözlerine sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

"Avrupa şampiyonasına katılma hakkı kazanan Milli Takımımız kontratak oynadığı için Yusuf Sarı'yı kadroya dahil etmişti!!!!!"

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