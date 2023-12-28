Samet Aybaba'dan Aboubakar eleştirisi! 'Her yerde konuşuyor, bir tek bizimle konuşmuyor...'

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Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, siyah-beyazlı kulübün son günlerdeki gündemi ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Samet Aybaba'nın açıklamaları şöyle;

"PLANLARIMIZ, HEDEFLERİMİZ BİLİNSİN"

Ortaya bir takım şeyler çıktı. Bunları da paylaşmak istedik. Dışarıda bir sürü konu var tartışılan. Bunları paylaşalım, anlatalım. Camiamız her şeyi doğru bilsin, planlarımızı, hedeflerimizi bilsin.

Hoca ile ilgili çalışmalar sürüyor. Kolay değil. Yerli hoca zaten 2 değerimiz vardı. Birisi Rıza Çalımbay, birisi Sergen Yalçın. Bizden önce Rıza Hoca gelmişti. Bir tek Sergen Yalçın var. İçimizden biri. İtibarsızlaştırmayalım. Hepsi kıymetli, değerli. Hepsini severiz.

Kongre öncesi başkanımızın açıklamaları var. Antrenörler içerisinde değerlendirme yapıyoruz. Durumu biliyoruz. Kadro yapılanmasının ne kadar kötü olduğunu biliyorsunuz. İstişare ediyoruz. Bizim tercihlerimiz doğrultusunda teknik direktör bulma konusunda hemfikiriz.

Çalışmalar devam ediyor.

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"2.5 AYDIR ÇALIŞIYORUZ"

14 tane yabancı oyuncu şu anda mevcut elimizde. Transfer yapamıyoruz. Transfer sezonu da başlamadı. Bu oyuncularla ilgili ne yapabiliriz, bakacağız.

Oyuncularımızı değerlerini bularak elden çıkarırsak yerlerine oyuncu alacağız. 2.5 aydır çalışıyoruz.

Görüşmelerimiz var. Maç izlemeye gittik. Plan yaptık. Hedef, elimizdeki oyuncularla oturup konuşmak. Buna da başladık. Bir tek Chamberlain ile ilgili sakatlığı nedeniyle listeye yazılmayabilir.

1 tane boşluk var. İçerideki oyuncularla transfer görüşmelerini bitirdikten sonra çalışmaya başlayacağız.

"ABOUBAKAR HER YERDE KONUŞUYOR"

Hiçbir arkadaşım bize gelip 'Ben mutlu değilim, yapamıyorum, performansım düşük, katkım olmuyor, transfer görüşmesi yapabilirim' demedi. Hiç olmadı.

Aboubakar her yerde konuşuyor, bir tek bize konuşmuyor. Bizim haberimiz yok bir tek.

Burası Beşiktaş. İsteyen herkesi göndeririz. Şuradan başlayın, buradan herkes gider, ben de dahil. İstemeyen hemen gider.

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Aslolan Beşiktaş'tır. Marka değeri en yüksek takımdır. Oyuncu istemiyorsa hemen gider. Kim istemiyorsa gelsin, kulübün menfaatleri nedir, oyuncunun tekrar sağlıklı bir yere gidebileceği yere bakarız, sarılırız ve dağılır. Abartmaya gerek yok.

CENK TOSUN VE SALİH UÇAN SÜRECİ

Cenk Tosun ve Salih Uçan ile devre arasından sonra görüşeceğiz. İki kez kendim birebir görüştüm.

Oyuncunun performansı çok önemli. Biraz yükseltin dedim, küserek yapamazsınız. Siz yaptıkça bizi güçlendirirsiniz. Oyuncu güçlü olsun, katkısı olsun. Sizin sahadaki performansınız düşük olursa tartışılırsınız. Camia da bunu yapıyor.

Onların takımda kalmasını istiyoruz. Kısa sürede çözeceğiz.

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YUSUF SARI'NIN TRANSFERİ

Yusuf Sarı...

Beşiktaş kontratak oynamaz, büyük takımdır, futbol oynar, futbolu sahayı yönetir. O oyuncuyla ilgili sakın yanlış anlamayın. Böyle bir şey söylemek istemiyorum. Kaliteli ve iyi oyuncu.

Beşiktaş gibi büyük bir takımın planında kontratak ve boş alan oyunu yoktur.

Doğru doğru söyleyelim. Hiçbir görüşmem olmadı. Kaliteli bir oyuncudur, o düşüncedeki takımların yıldız oyuncusudur.

Kendisine başarılar dilerim.

"RIZA HOCA'NIN GÖNDERİLMESİ YÖNETİMSEL BİR KARAR..."

Beşiktaş'ın içinden çıkan değerleri itibarsızlaştırmamak lazım.

Bizim aidiyet duygumuz var. Bu camianın içinden çıkan insanlarız. Ben Feyyaz ve Rıza'ya bunu söyleyecek duyguyu yaşamamam lazım. Bunu hayatım boyunca unutamam. Bizim duygularımız var. İçimizden yetişmiş en önemli figürlerden bir tanesi. Birlikte neler yaşadık, neler gördük.

Yönetimsel bir karardı.

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Rıza Hoca'nın benim için, Beşiktaş için çok büyük değeri vardır. Camiamızın ufak tefek şeylerle meşgul edilmesi yanlıştır. Kendisine bu bilgiyi verdim. Ayrılırken biz doğru olanı yaptık. Ona bakıp bunu yaşamayacağımızı, bu duyguyu taşıyamayacağımızı düşündük.

Rıza Hoca, başarılı bir teknik direktördür. Büyük başarılar elde ettik. Biz onunla dostuz, takımdaşız. Aramızda hiçbir sorun yoktur.

"ALTYAPI TARAFI ÖNEMLİ"

Altyapıyı, evlatlarımı çok severim.

Avrupa'nın en genç ülkesiyiz. Buradan daha çok katkı almamız lazım futbola, Avrupa futboluna katkı vermemiz lazım. Çok az süre alıyorlar. Bu doğru değil. Yaklaşımımız çok farklı olacak.

25 günlük süreçte en çok uğraştığım yer Mehmet Ekşi ile birlikte altyapı. 7 bölgeye ayrılacağız. Ülkemizin tamamında oyuncu izleme ekibimiz 3 kişi.

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Ajax'ta 300 kişi var. Diğer takımlarda 200-250 kişi. Sonra niye oyuncu yetişmiyor, yetiştiremiyoruz!

Bunları konuşuyoruz ama icraate gelince hiçbir şey yapmıyoruz. Biz yapacağız. Şimdi orayı genişletiyoruz. Oyuncuların A takımda yer alması için antrenörlerle direkt diyaloğa gireceğiz. Hedefimiz buna yönelik çalışma yapan, başarısı olan antrenör arkadaşlarla görüşmek.

Altyapı tarafı en önemli işim.

Futbolda gelişmeyi, futbol ekonomisini doğru yönetmek için de altyapıyı farklı değer vermeniz lazım. Bir an önce Fulya'dan çıkmamız lazım. 5 takım sentetik sahada çalışıyor. Bu imkansızlıklara rağmen A takımda 6 oyuncu var. Bir tanesi oynuyor. Süresini uzatmak için görüşüyoruz.

Çok sürpriz oyuncular var yaşları küçük. Değerlendireceğiz, kıymetlendireceğiz.

"SERGEN YALÇIN'LA KONUŞURSAK ANLAŞIRIZ"

Sergen Yalçın doğal aday. Şimdiye kadar görüşmedik. Yaparız ama...

Antrenör adayları var, başka adaylar da var. Bir takım şeyleri doğru toparlamak lazım. Biz henüz başındayız. Kadro planlamasını nasıl yapacağız, eldeki oyuncularla nasıl değişim olacak, kadro yapıp hocaya vereceğiz.

Hoca adaylarımız var. Teknik direktörler de düşünüyordur teklif yaptığımız. Maçları izliyorlardır elbette.

Sergen ile konuşmadığımız için anlaşamadık. Konuşursak anlaşırız.

"İLK HEDEF TÜRKİYE KUPASI"

Türkiye Kupası'nı çok net hedefliyorum. Özel prim sistemi planladım. En büyük hedefimiz o. 25 gündür onu düşünüyorum.

İkinci hedef, UEFA'ya katılacak bir sıralama.

Gelecek oyuncularla bunu yakalamamız lazım.

Kupa, birinci hedef.

Oyuncularla ilgili bazı şeyler değişmedi. Burası Beşiktaş. Beşiktaş'ın bir oyun karakteri var. İçinde coşkulu, hızlı, cesaretli oyun var. Oyun içinde kalmak, saygı var. Biz futbolcuğumuzda da bu vardı. Rahmetli Süleyman Ağabey'in 'şerefli ikincilik' sözü vardı. Biz hep o yüzden oyuna saygı yüzünden yaşıyorduk. Aynı değerlere sahip olacaklar. Kulübe saygı duyacaklar. Sahada her şeylerini verecekler. Beşiktaş'ın istediği budur.

Taraftarımız bize 'Mücadele edin, skor önemli değil' derdi. Taraftarımız hala aynı.