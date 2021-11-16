Mucize Bizim Çocuklar'ın işi! Dünya Kupası için son rakip Karadağ...

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Ve büyük gün geldi çattı... A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’ndaki 10. ve son maçında bugün Karadağ’a konuk olacak. Podgorica Şehir Stadı’nda oynanacak mücadele, TSi 22.45’te başlayacak ve TRT 1’den naklen yayımlanacak. Alman hakem Daniel Siebert karşılaşmada düdük çalacak.

MERT MÜLDÜR CEZALI

Sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür’ün durumu bugün netleşecek. Mert Müldür ise cezası nedeniyle yok. TRT 1’den naklen yayımlanacak Karadağ-Türkiye ve aynı saatte başlayacak Hollanda-Norveç maçlarından çıkacak sonuçlar, Katar’daki finallere direkt gidecek ve ikinci olarak play-off’a kalacak takımları belirleyecek. Son 3 maçta topladığı 7 puanın yanında lider Hollanda ve Norveç’in sürpriz kayıplarıyla Dünya Kupası’na direkt gitme şansı ortaya çıkan A Milli Takımımız, 2016 Avrupa Şampiyonası’na da son hafta tam 7 maçın istediğimiz şekilde sonuçlanmasıyla ‘mucizevi’ bir şekilde katılmıştı.

AVERAJLA İKİNCİYİZ

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Bu kez o kadar büyük mucizeye de gerek yok. Play-off biletini alıp almamak tamamen elimizde; grup liderliği şansımız ise aynı saatte başlayacak olan Hollanda ve Norveç arasındaki karşılaşmaya bağlı. Tüm futbolseverlerin heyecanla beklediği maçlar öncesi Hollanda 20 puanla lider, Türkiye 18 puan ve averaj farkıyla 2., aynı puana sahip Norveç 3. sırada.

GRUPTAN BİRİNCİ VEYA İKİNCİ SIRADA ÇIKMA İHTİMALLERİMİZ...

Türkiye, Karadağ’ı, Norveç de Hollanda’yı yenerse grupta ilk 2 sırayı averaj belirleyecek. Millilerimiz şu anda +1 gol averajıyla Norveç’in önünde yer alıyor. Türkiye aynı zamanda rakibinden daha çok gol (25’e 15) attığı için, Karadağ’ı tek farklı yenmemiz durumunda, Norveç’in Hollanda’yı en az 3 farkla mağlup etmesi gerekiyor.

LİDER HOLLANDA AVERAJDA FARK ATTI

1) Türkiye, Karadağ’ı yener, Hollanda da sahasında Norveç ile berabere kalırsa, Türkiye ile Hollanda’nın puanları 21’de eşitlenecek. Bu durumda lider olma şansımız çok düşük zira Portakallar’ın averajı +23, bizim +10.

2) Türkiye ve Hollanda maçlarını kazanırsa; grubu Hollanda birinci, Türkiye ikinci sırada bitirecek.

AVANTAJIMIZ ÇOK

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3) Hem biz hem Hollanda berabere kalırsa, grubu ikinci sırada tamamlayıp play off’a katılacağız.

4) Biz Karadağ’a, Norveç de deplasmanda Hollanda’ya yenilirse yine averaj faktörü devreye girecek burada daha iyi olan takım ikinci sırayı alacak.

5) Hollanda kazanır, biz Karadağ’a kaybedersek gene grup ikincisi olacağız.