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Futbol
Haber Giriş: 16 Kasım 2021 - 01:15 | 

Son Dakika: Avrupa Şampiyonu İtalya'ya büyük şok! Dünya Kupası için play-off oynayacaklar...

Avrupa şampiyonu İtalya, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na üst üste 2. kez katılamama tehlikesiyle karşı karşıya... Kuzey İrlanda'yı mağlup edemeyen Gök Mavililer, play-off oynamak zorunda kaldı.

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2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'ndaki son maçların ardından, son Avrupa Şampiyonu İtalya büyük şok yaşadı.

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İtalya'nın gruptaki en önemli rakibi İsviçre, sahasında konuk ettiği Bulgaristan'ı 4-0 mağlup etti ve Dünya Kupası bileti aldı.

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İsviçre'ye galibiyeti getiren goller; 48'de Okafor, 57'de Vargas, 72'de Itten ve 90+1'de Freuller'den geldi.

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Puanını 18'e çıkaran İsviçre, grubu lider tamamlayarak Katar vizesinin sahibi oldu.

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Son Avrupa Şampiyonu İtalya ise deplasmanda Kuzey İrlanda ile karşılaştı.

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Maçın neredeyse tamamını üstün oynayan İtalyanlar, buna karşın galibiyeti getirecek golü bulamadı ve maç 0-0 sona erdi.

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Bu sonuçla 16 puanda kalan İtalyanlar, grubu ikinci sırada tamamladı ve Dünya Kupası'na direkt gitme şansını kaybetti.

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İtalya, Katar vizesi alabilmek için play-off mücadelesi verecek.

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2018 Dünya Kupası'na katılamayarak büyük şok yaşayan Roberto Mancini'nin öğrencileri, Kuzey İrlanda maçı sonrası da büyük üzüntü yaşadı.

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İtalyan futbolcular, maçın bitiş düdüğü ile birlikte adeta yıkıldılar.

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İtalya'dan puan alan Kuzey İrlanda'da ise teknik heyet ve futbolcular büyük sevinç yaşadılar.

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