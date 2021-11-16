Son Dakika: Avrupa Şampiyonu İtalya'ya büyük şok! Dünya Kupası için play-off oynayacaklar...

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'ndaki son maçların ardından, son Avrupa Şampiyonu İtalya büyük şok yaşadı.İtalya'nın gruptaki en önemli rakibi İsviçre, sahasında konuk ettiği Bulgaristan'ı 4-0 mağlup etti ve Dünya Kupası bileti aldı.İsviçre'ye galibiyeti getiren goller; 48'de Okafor, 57'de Vargas, 72'de Itten ve 90+1'de Freuller'den geldi.Puanını 18'e çıkaran İsviçre, grubu lider tamamlayarak Katar vizesinin sahibi oldu.Son Avrupa Şampiyonu İtalya ise deplasmanda Kuzey İrlanda ile karşılaştı.Maçın neredeyse tamamını üstün oynayan İtalyanlar, buna karşın galibiyeti getirecek golü bulamadı ve maç 0-0 sona erdi.Bu sonuçla 16 puanda kalan İtalyanlar, grubu ikinci sırada tamamladı ve Dünya Kupası'na direkt gitme şansını kaybetti.İtalya, Katar vizesi alabilmek için play-off mücadelesi verecek.2018 Dünya Kupası'na katılamayarak büyük şok yaşayan Roberto Mancini'nin öğrencileri, Kuzey İrlanda maçı sonrası da büyük üzüntü yaşadı.İtalyan futbolcular, maçın bitiş düdüğü ile birlikte adeta yıkıldılar. İtalya'dan puan alan Kuzey İrlanda'da ise teknik heyet ve futbolcular büyük sevinç yaşadılar.