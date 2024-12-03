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Mourinho: Bronckhorst’a yapılanı bana yapmayın

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Mourinho#Süper Lig
Mourinho: Bronckhorst’a yapılanı bana yapmayın
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2024 07:00

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ‘Bir hoca 3-4 ayda mucize yaratamaz’ dedi. Beşiktaş maçının zor geçeceğini belirten Portekizli teknik adam “Derbi, derbidir. Beşiktaş maçı her zaman derbidir. Eyüpspor ve Başakşehir maçları da zorlu olacak. Arda Turan, Çağdaş Atan yetenekli teknik direktörler” dedi.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Gaziantep’in kendilerine problem yarattığını belirtirken, haftaya oynayacakları Beşiktaş maçının da kolay geçmeyeceğini söyledi. “Derbi her zaman derbidir” diyen Portekizli hoca, “Daha az para harcayacağız uçuşlara, otellere. Her hafta tesislerde kalacağız. Derbi, derbidir. Beşiktaş maçı her zaman derbidir. Eyüpspor ve Başakşehir maçları, zorlu olacak. Selçuk İnan, Arda Turan, Çağdaş Atan çok yetenekli teknik direktörler. Onlara karşı maçlar zor olacak” dedi.

GALATASARAY TARAFININ KONUŞMASI SAÇMA

Beşiktaş’ın Giovanni van Bronckhorst’u göndermesine de değinen Mourinho “Birazcık hakkımı teslim edip zaman verin. Giovanni van Bronckhorst’a yapılanı bana yapmayın. Bir hoca 3-4 ayda mucize yaratamaz. Birazcık süre verin bırakın huzurlu şekilde çalışayım” dedi. Portekizli çalıştırıcı, G.Saray cephesinin Eyüpspor maçı sonrası açıklamaları için “Galatasaray tarafının konuşması bana saçma geliyor. Ekstrem bir baskı yapma, oluşturma kültürlerine alışıklar” diye konuştu.

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#Fenerbahçe#Mourinho#Süper Lig

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