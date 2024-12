Mourinho: Bronckhorst’a yapılanı bana yapmayın

Haberin Devamı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Gaziantep’in kendilerine problem yarattığını belirtirken, haftaya oynayacakları Beşiktaş maçının da kolay geçmeyeceğini söyledi. “Derbi her zaman derbidir” diyen Portekizli hoca, “Daha az para harcayacağız uçuşlara, otellere. Her hafta tesislerde kalacağız. Derbi, derbidir. Beşiktaş maçı her zaman derbidir. Eyüpspor ve Başakşehir maçları, zorlu olacak. Selçuk İnan, Arda Turan, Çağdaş Atan çok yetenekli teknik direktörler. Onlara karşı maçlar zor olacak” dedi.

GALATASARAY TARAFININ KONUŞMASI SAÇMA

Beşiktaş’ın Giovanni van Bronckhorst’u göndermesine de değinen Mourinho “Birazcık hakkımı teslim edip zaman verin. Giovanni van Bronckhorst’a yapılanı bana yapmayın. Bir hoca 3-4 ayda mucize yaratamaz. Birazcık süre verin bırakın huzurlu şekilde çalışayım” dedi. Portekizli çalıştırıcı, G.Saray cephesinin Eyüpspor maçı sonrası açıklamaları için “Galatasaray tarafının konuşması bana saçma geliyor. Ekstrem bir baskı yapma, oluşturma kültürlerine alışıklar” diye konuştu.