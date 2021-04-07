Mostafa Mohamed'den Fenerbahçe, transfer ve Falcao itirafı!

Spor Arena Dış Haber | Devre arası transfer döneminde Galatasaray'ın Mısır ekibi Zamalek'ten satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed, transferi ve Fenerbahçe hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Mısır'da DMC'ye konuşan Mostafa Mohamed, Galatasaray'dan önce Fenerbahçe'nin kendisine teklif yaptığını, teklifi kabul etmesine rağmen transferin gerçekleşmediği söyledi.

''FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİNİ KABUL ETTİM''

Golcü futbolcu, ''Fenerbahçe bana sezon ortasında teklif yaptı. O dönem ben bu teklifi kabul ettim ama Zamalek, Afrika Şampiyonlar Ligi'ni kazanma mücadelesi verdiklerini söyleyip beni göndermedi. Ben de kararlarına saygı duydum. Zaten şampiyonluğu da kaybettik ve sonra yönetim değişti.'' sözlerini kullandı.

GALATASARAY'A TRANSFERİ...

Galatasaray'a transfer sürecini de değerlendiren Mohamed, ''Galatasaray'dan teklif aldığımda ise yeni yönetimden daha profesyonelce davranmalarını istedim. Gelen bu teklifin en iyi teklif olduğunu söyledim. Galatasaray'dan teklif gelince ayrılmak istedim, hiç düşünmeden bu teklifi kabul ettim. Mısır'da oynarken değerim daha çok artmayacaktı. Bir Avrupa ülkesinde daha çok dikkat çekecektim ve bu yüzden Galatasaray'ı tercih ettim.'' şeklinde konuştu.

''FENERBAHÇE DERBİSİNDE ATTIĞIM GOL...''

Fenerbahçe derbisinde attığı gol hakkında da konuşan Mısırlı golcü, ''Fenerbahçe'ye attığım golün ardından kendimi resmen kral gibi hissettim. Takım arkadaşlarım 'İstanbul'un Kralı' olduğumu söyledi. Galatasaray'da bunu yapabilmem çok önemliydi.'' dedi.

RADAMEL FALCAO İTİRAFI

Radamel Falcao nedeniyle Galatasaray'a gelme konusunda tereddütleri olduğunu da itiraf eden Mostafa Mohamed, ''Falcao nedeniyle Galatasaray'da forma şansı bulamayacağımı düşündüm. Bu yüzden ilk başta gitmek istemedim. Daha sonra ise Falcao ile anlaşabileceğimi düşündüm ve böyle oldu, şu an çok iyi anlaşıyoruz.'' diye konuştu.

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