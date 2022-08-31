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Mostafa Mohamed yine attı, Nantes 1 puanı kaptı!

Güncelleme Tarihi:

#Mostafa Mohamed#Nantes#Fransa
Mostafa Mohamed yine attı, Nantes 1 puanı kaptı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2022 22:00

Nantes, 85. dakikada Mostafa Mohamed'in kaydettiği golle Strasbourg ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

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Fransa Ligue 1'in 5. haftasında Strasbourg ile Nantes karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 28. dakikasında Diallo ile öne geçen Strasbourg devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Dakikalar 85'i gösterdiğinde sahneye Mostafa Mohamed çıktı. Galatasaray'dan kiralanan Mısırlı forvet, ağları havalandırdı ve skora denge getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Strasbourg ile Nantes 1-1 berabere kaldı.

Bu sonuçla birlikte Nantes'ın puanı 6, Strasbourg'un 3 oldu.

4 GOLE ETKİ

Nantes formasıyla Ligue 1'de 5 maça çıkan Mostafa, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.

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#Mostafa Mohamed#Nantes#Fransa

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