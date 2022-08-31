Mostafa Mohamed yine attı, Nantes 1 puanı kaptı!

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Fransa Ligue 1'in 5. haftasında Strasbourg ile Nantes karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 28. dakikasında Diallo ile öne geçen Strasbourg devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Dakikalar 85'i gösterdiğinde sahneye Mostafa Mohamed çıktı. Galatasaray'dan kiralanan Mısırlı forvet, ağları havalandırdı ve skora denge getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Strasbourg ile Nantes 1-1 berabere kaldı.

Bu sonuçla birlikte Nantes'ın puanı 6, Strasbourg'un 3 oldu.

4 GOLE ETKİ

Nantes formasıyla Ligue 1'de 5 maça çıkan Mostafa, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.