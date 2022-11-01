Mostafa Mohamed dünyaca ünlü yeni yıldızları solladı

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Galatasaray’ın hücum hattına takviye ettiği dünyaca ünlü yıldızlar henüz beklentileri karşılayamazken Nantes’e kiralanan Mostafa Mohamed, gollerine devam ediyor.

Sarı kırmızılılarda Mauro İcardi ve Dries Mertens’in ligde 1’er golü bulunurken Seferovic ise tek gol sevincini kupadaki Kastamonuspor maçında yaşadı.

Mostafa Mohamed ise Nantes formasıyla 5. golünü Clermont’a attı. Mısırlı, bu sezon 19 resmi maçta 5 gol, 2 asistle 7 gole direkt katkı verdi. G.Saray’da en skorer isim ise 5 gol, 3 asisti bulunan Gomis.