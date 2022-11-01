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Mostafa Mohamed dünyaca ünlü yeni yıldızları solladı

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#Galatasaray#Mostafa Mohamed#Nantes
Mostafa Mohamed dünyaca ünlü yeni yıldızları solladı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2022 07:00

Mısırlı futbolcu Mostafa Mohamed kiralık gittiği Nantes’ta başarılı performans gösteriyor. G.Saray’ın kiralık verdiği Mostafa Mohamed, 19 resmi maçta 5 gol, 2 asist üretti. Onun yerine alınan İcardi, Mertens ve Seferovic’in ise 1’er golü var.

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Galatasaray’ın hücum hattına takviye ettiği dünyaca ünlü yıldızlar henüz beklentileri karşılayamazken Nantes’e kiralanan Mostafa Mohamed, gollerine devam ediyor.

Sarı kırmızılılarda Mauro İcardi ve Dries Mertens’in ligde 1’er golü bulunurken Seferovic ise tek gol sevincini kupadaki Kastamonuspor maçında yaşadı.

Mostafa Mohamed ise Nantes formasıyla 5. golünü Clermont’a attı. Mısırlı, bu sezon 19 resmi maçta 5 gol, 2 asistle 7 gole direkt katkı verdi. G.Saray’da en skorer isim ise 5 gol, 3 asisti bulunan Gomis.

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#Galatasaray#Mostafa Mohamed#Nantes

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