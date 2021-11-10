Morutan ve Cicaldau'dan Romanya'da Galatasaray sohbeti!

Galatasaray'ın Rumen oyuncuları Olimpiu Morutan ve Alexandru Cicaldau, milli takım kapında Youtube kanaılnda soru cevap sohbeti gerçekleştirdi.
İşte Morutan ve Cicaldau'nun sohbeti;
Morutan: "G.Saray'dan başka bir takıma gidersen beni de yanına ister misin"
Cicaldau: "Umarım ikimiz de mümkün olduğu kadar Galatasaray'da kalırız"
Morutan: "İstanbul'da ben olmadan, yalnız başına ne yaparsın?
Cicaldau: "Bunu bilmiyorum. Sen İstanbul'a geldiğinden beri ikimiz için de her şey daha kolay oldu"
'SENİNLE KALIRIM'
Cicaldau: "Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanırsak, oraya gittiğimizde benimle mi aynı odada kalırsın, yoksa eksi takımından bir arkadaşınla mı?"
Morutan: "Umarım Dünya Kupası'na gideriz. Eğer gidersek, seninle kalırım"
Cicaldau: "İzlanda'ya gol atarsan, ilk tepkin nasıl olur?"
Morutan: "Bence bu aklıma o zaman gelecek."
'İKİMİZ DE İYİ OYNARIZ'
Cicaldau: "Eğer pozisyonlarımızı değiştirsek kim daha iyi oynar?
Morutan: "Bence ikimiz de iyi oynarız"
Cicaldau: "Romanya Ligi'nde oynarken seni en çok ne zaman sinirlendirdim?"
Morutan: "Beni hiçbir zaman üzmedin. Ama bize karşı gol attığında beni sinirlendirdin. Ben seni ne zaman kızdırdım?"
Cicaldau: "Beni sinirlendirdiğini söyleyemem ama yapmayı denedin. Penaltı aldığımda arkamdan 'Cicaldau' diye bağırdın"