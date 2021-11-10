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Son Dakika Haberi... Galatasaraylı yıldız Sofiane Feghouli'den sözleşme açıklaması!

#Feghouli#Galatasaray#Cezayir
Son Dakika Haberi... Galatasaraylı yıldız Sofiane Feghouliden sözleşme açıklaması

Galatasaray'da sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Sofiane Feghouli, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray ile kontratının son senesinde olan Sofiane Feghouli, Cezayir'de önemli açıklamalar yaptı.

Cibuti ve Burkina Faso maçları için ülkesine giden Feghouli, sarı-kırmızılı kulüpteki geleceği hakkında konuştu.

İşte Feghouli'nin sözleri;

Şu an için doğru yolda ilerliyoruz. Genç bir takımız var ve birçok arkadaşımız bu seviyleri yeni keşfediyor. Bu bizim için olumlu.

KALMAK İSTİYORUM

Haziran ayına kadar sözleşmem var ve burada kalmak istiyorum. Bu bir sır değil. İstanbul'daki hayatımı seviyorum. Galatasaray benim evim. Burada şampiyonluklar kazandım, bu kulüpte, bu şehirde, bu ülkede kendimi iyi hissediyorum.

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#Feghouli#Galatasaray#Cezayir

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