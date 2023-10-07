Moralli Galatasaray, çıkıştaki Antalyaspor'a karşı!

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Süper Lig’de yoluna yenilgisiz devam eden G.Saray 8. hafta mücadelesinde bugün Antalyaspor’a konuk olacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadı’ndaki mücadele saat 19.00’da başlayacak ve maçta Zorbay Küçük düdük çalacak.

15 MAÇTIR YENİLMİYOR

Bu sezon hem ligde hem de Avrupa’da yoluna kayıpsız devam eden sarı kırmızılılar Şampiyonlar Ligi’nde M.United karşısında alınan galibiyetin moraliyle deplasmanda sahaya çıkacak. Ligde 7 maçta, 6 galibiyet, 1 beraberlik alan Cimbom Avrupa’da da 8 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken bu sezon 15 maçta yenilgi yaşamadı.

KAZIMCAN-ZIYECH YOK

Antalyaspor ise sıkıntılı başladığı sezonda 2 yenilgi, 3 beraberlik aldığı ilk 5 haftanın ardından son 2 maçta 3 puan almayı başardı. Bu karşılaşma öncesi sarı kırmızılı takımda Hakim Ziyech’in sakatlığı sürerken Kazımcan Karataş kafilede yer aldı.

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14- Antalyaspor'a rakip olduğu son 14 Süper Lig maçını kaybetmeyen Galatasaray (10G, 4B), son mağlubiyetini Nisan 2016’da deplasmanda yaşadı (2-4).

11- Antalya'nın ligde 3+ kez konuk ettiği takımlar içinde Beşiktaş (yüzde 11; 3/27) ile en düşük galibiyet oranında kaldığı rakibi G.Saray (yüzde 11, 3G, 8B 16M).