Galatasaray, Antalya'da ’Aşkın olayım’ tezahüratlarıyla karşılandı

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Süper Lig'de geride kalan 7 haftayı 19 puanla 2nci sırada tamamlayan Galatasaray, ligin 8’inci haftasında oynayacağı Antalyaspor mücadelesi için Antalya’ya geldi.

Taraftarların Antalya Havalimanı’nda yoğun ilgi gösterdiği Galatasaray, coşkuyla karşılandı. Taraftarlar başta teknik direktör Okan Buruk olmak üzere futbolculara yoğun ilgi gösterdi.

Bazı futbolcular taraftarların forma ve atkılarını imzalarken hatıra fotoğrafı da çektirdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar teknik direktör Okan Buruk’a çiçek verirken, taraftarlar Icardi ve Zaha’ya sevgi gösterisinde bulundu. Takım gelmeden önce taraftarlar Icardi’nin attığı gollerin sonrasında çalan ’Aşkın olayım’ şarkısıyla tezahüratlarda bulunurken, sarı-kırmızılı kafile ise daha sonra otobüse bindikten sonra konaklayacağı otele hareket etti.

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Galatasaray’ın Antalyaspor maçı kamp kadrosu ise şu isimlerden oluştu:



"Muslera, Angelino, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Günay Güvenç, Tete, Halil Dervişoğlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveria, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş, Tanguey Ndombele, Sacha Boey, Cedric Bakambu."



HAKİM ZIYECH DIŞINDA EKSİK YOK



Galatasarayda Antalyaspor maçı kadrosunda sakatlığından dolayı Faslı orta saha oyuncusu Hakim Ziyech dışında eksik bulunmuyor.