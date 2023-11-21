Montella'nın zor anları! İtalyan hocanın Türkçe ile imtihanı...

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EURO 2024 Elemeleri D Grubu son maçında Galler'e konuk olacak A Milli Futbol Takımımız, Cardiff Stadyumu'nda son çalışmalarını gerçekleştirdi.

Millilerimiz, üçüncü kez baba olan takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'na mesaj yolladı. Teknik Direktörümüz Montella, Türkçe mesajında ‘Tebrikler Çalhanoğlu Ailesi’ ifadelerine yer verdi.

İtalyan teknik adamın Türkçe mesaj verdiği anlar renkli görüntülere sahne oldu.





"İLK DEFA GRUPTAN LİDER ÇIKMAK İSTİYORUZ"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve futbolculardan Cenk Özkacar, basın toplantısında açıklamalar yaptı.

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki son maçında yarın deplasmanda Galler ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda Teknik Direktör Vincenzo Montella ve futbolculardan Cenk Özkacar, basın toplantısında konuştu.

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Galler'den lider olarak dönmek istediklerini kaydeden Montella, "Burada en iyi şekilde hazırlanarak geldik. Buraya lider geldik, lider olarak dönmek istiyoruz. Rakibimiz evinde iyi oynayan bir takım. Her şeye hazırlıklı geldik. Tarihimizde henüz başaramadık lider çıkmayı. İlk defa gruptan lider çıkmak istiyoruz. Futbolda hiçbir şey kesin değildir. Hırvatistan belki berabere kalır Ermenistan ile ama biz kendi maçımıza odaklandık. Buraya kazanmaya geldik." dedi.

ROTASYON YAPACAK MI?

Montella, "Rotasyon yapacak mısınız? sorusuna "Kadroya 29 futbolcu çağırdık. Bazı sakatlıklar oldu ama buraya gelen her futbolcu 11'de oynayabilecek durumda. Maçtan maça kadro değişebilir. Rakibin özelliklerine göre bir 11 çıkarabiliriz. İki sene burada çalışma fırsatım oldu. Bu futbolcuları tanımaya başladım. Performanslarını değerlendirme fırsatım oldu. Bu futbolculara inandığım için milli takımın hocası olmak istedim." yanıtını verdi.

"KENAN'DAN HERKESİN BEKLENTİSİ DE FARKLI OLACAK"

"Kenan Yıldız'ın performansı sizi şaşırttı mı?" şeklindeki soruyu yanıtlayan İtalyan teknik adam, "Kenan Yıldız büyük bir potansiyele sahip. Şu andan itibaren farklı bir kariyere alışması gerekiyor ve o başarıyı yönetmesi gerekiyor. Herkesin beklentisi de farklı olacak. Beni performansıyla mutlu eden bir futbolcu. Kenan Yıldız çok zeki bir çocuk ve zeki olduğu için de uzun vadede iyi futbolcu olma ihtimali çok yüksek." diye konuştu.

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ALTAY VE RIDVAN HAKKINDA

Altay ve Rıdvan'ın durumları hakkında konuşan Montella, "Kadro seçimi yapacağım zaman hem şimdiyi hem de geleceğe bakıyorum. Altay ve Rıdvan şu anda takımlarında süre almıyorlar ama eminim zamanla süre alacaklardır. Yaş ortalaması olarak çok genç bir takım olabiliriz. Doğru bir karışımla daha iyi olabilirsiniz. Genele baktığınızda kazanan ve başarı yakalayan takımlar 24, 25, 26 yaş ortalamasında oluyor." dedi