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Montella, İtalya'da manşetlerde! "Şimdiden ona deli oluyorlar..."

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#A Milli Takım#Vincenzo Montella#EURO 2024
Montella, İtalyada manşetlerde Şimdiden ona deli oluyorlar...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2023 13:51

EURO 2024 Elemeleri D Grubu 7. maçında Letonya’yı 4-0 mağlup ederek Almanya'da gerçekleştirilecek finallere katılma hakkı elde eden A Milli Futbol Takımımız'ın bu başarısı, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella'nın memleketinde geniş yer buldu.

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A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 7. maçında Konya'da, Letonya'yı 4-0 yenerek Almanya'da oynanacak finallere biletini aldı.

İtalyan teknik adam Vincenzo Montella'nın millilerin başında Hırvatistan ve Letonya'yı mağlup ederek bu başarıyı elde etmesi, ülkesinin basınında geniş yer buldu.

Corriere dello Sport, "Vincenzo Montella'nın Türk milli takımı macerası henüz kısa süre önce başladı ancak teknik direktör şimdiden Türkiye'de gerçek bir örnek haline geldi. Montella, Türk milli takımını Avrupa Şampiyonası'na götürmeyi başaran ilk yabancı teknik direktör oldu. Türkiye'deki taraftarlar ve oyuncular şimdiden ona deli oluyor" diye yazarken, La Gazzetta dello Sport da, "Vincenzo Montella’nın Türkiyesi iyi başladı, çok çabaladı ve finalde şov yaptı" cümlelerine yer verdi.

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Montella, İtalyada manşetlerde Şimdiden ona deli oluyorlar...

Goal internet sitesi ise İtalya yayınında, “Montella, Türkiye'yi iki maçta Avrupa Şampiyonası'na taşıdı: Euro 2024'te ilk İtalyan” başlığıyla, "Montella, Türkiye'ye damgasını vurmak ve 2022 Dünya Kupası'nı kaçırdıktan sonra onları önemli bir turnuvaya sokmak için doğru zamanda geldi" ifadelerini kullandı.

Montella, İtalyada manşetlerde Şimdiden ona deli oluyorlar...

Fanpage haber sitesi de, "Montella Türkiye’de tarih yazdı. Vincenzo Montella'nın Türkiye'de örnek haline gelmesi kısa sürdü. Eski forvet, Türk milli takımının başındaki sadece iki maç sonrası ülkenin spor tarihindeki yerini aldı. Avrupa şampiyonasına katılma hakkını elde eden ilk yabancı teknik direktör oldu. Oyuncular ve taraftarlar onun için tam anlamıyla deli oluyorlar" yorumunu yaptı.

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#A Milli Takım#Vincenzo Montella#EURO 2024

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