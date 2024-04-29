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Mohamed Salah, Liverpool'da kalıyor mu? İngiliz basınından flaş iddia...

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#Premier Lig#Mohamed Salah#Liverpool
Mohamed Salah, Liverpoolda kalıyor mu İngiliz basınından flaş iddia...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2024 16:35

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen ve geleceği belirsizliğini koruyan Mohamed Salah için yeni bir iddia ortaya atıldı.

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah'ın Suudi Arabistan ekiplerinin yoğun ilgisine rağmen Anfield'da kalmasının beklendiği iddia edildi.

İngiliz basını, transfer dönemlerinde adı sık sık Suudi Arabistan ekipleriyle anılan Mısırlı oyuncunun, Liverpool'un gelecek sezon kadrosunda yer alması planlandığı öne sürüldü.

Mısırlı milli futbolcu için başta Al Ittihad olmak üzere Suudi Arabistan ekiplerinin ilgisi sürüyor.

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Geçtiğimiz yaz transfer döneminde de adı Suudi Arabistan kulüpleriyle anılan Salah'ın tercihinin Liverpool ile bir sezon daha geçirmek istediği yönünde olduğu belirtildi.

Bu sezon Liverpool formasıyla çıktığı 41 karşılaşmada 24 gol - 12 asist üretti. 31 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2025'de sona erecek.

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Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 65 milyon euro.

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#Premier Lig#Mohamed Salah#Liverpool

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