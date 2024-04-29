Jürgen Klopp yerine Arne Slot! Liverpool aradığı teknik adamı Hollanda'da buldu...

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Jürgen Klopp’un sezon sonunda görevi bırakacağını açıklamasının ardından teknik direktör arayışlarına hız veren Liverpool, son olarak Feyenoord’un teknik direktörü Arne Slot’tu gözüne kestirdi.

Feyenoord ile anlaşılan 9.4 milyon sterlinlik tazminat anlaşmasını ödenmesinin ardından Liverpool'un bir sonraki menajeri olacağı iddia ediliyor.

Hollandalı teknik adam, 2023-24 sezonunun sonunda Anfield'dan ayrılacağını açıklayan Jürgen Klopp'un yerini almaya hazırlandığı öne sürüldü.

Liverpool, 45 yaşındaki çalıştırıcı için Feyenoord'a 7.7 milyon sterlin artı olası 1.7 milyon sterlin ek ödeme yapmayı kabul ettiği yazıldı.

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Feyenoord'un başında 3. sezonunu geçiren Hollandalı teknik adam, takımıyla 2022-23 Eredivisie şampiyonluğu yaşarken bu sezon ise Hollanda Kupası'nı kazandı.

Güncel olarak lider PSV Eindhoven'ın 9 puan arkasında 75 puan ile ikinci sırada yer alıyor.

Slot takımlarının hücum tarzının, kişiliğinin ve oyuncuları geliştirme yeteneğinin, Liverpool'un bu görev için onu seçmesinde ki temel faktör olduğuna inanılıyor.