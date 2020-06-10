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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 10.06.2020 - 11:39,Son Güncelleme:

MLS'ten George Floyd protestolarına destek

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MLS'ten George Floyd protestolarına destek
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Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS), futbolcuların maç öncesinde milli marş okunurken protesto düzenlemesini desteklediğini bildirdi.

MLS'ten yapılan açıklamada, ifade özgürlüğü ve barışçıl gösteri hakkına vurgu yapılarak, "Oyuncular veya çalışanlar lig maçlarından önce milli marş çalınırken ayakta durarak, diz çökerek veya başka bir şekilde barışçıl gösteri hakkını kullanırsa onları destekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

ABD'nin Minnesota eyaletinde siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolara spor camiasından da destek gelmişti.

FIFA, ABD'deki polis şiddeti ve ırkçılığa tepki gösteren futbolculara ceza verilmemesi için kulüplere ve organizatörlere çağrıda bulunmuştu.

MLSten George Floyd protestolarına destek

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