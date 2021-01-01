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GeriFutbol MKE Ankaragücü, Yeni Malatyaspor maçına hazır
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Futbol
Haber Giriş: 01.01.2021 - 18:29 | Son Güncelleme:

MKE Ankaragücü, Yeni Malatyaspor maçına hazır

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MKE Ankaragücü, Yeni Malatyaspor maçına hazır
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MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 16. haftasında yarın Yeni Malatyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Beştepe Tesisleri'nde kulüp antrenörü Mustafa Dalcı yönetiminde yapılan antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcuların, daha sonra 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirdiği belirtildi.

Sarı-lacivertlilerin, antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalıştığı ifade edildi.

Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Volkan Bayarslan yönetecek

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