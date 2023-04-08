Canlı anlatım: Ankaragücü - İstanbulspor

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Spor Toto Süper Lig 28. hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü ile İstanbulspor karşı karşıya geliyor.
CANLI SKOR: ANKARAGÜCÜ 3-2 İSTANBULSPOR
GOL: 10' Sowe, 24' Diack, 47' Kerem Şen, 53' Ali Sowe, 55' Lokilo
İkinci yarı oynanıyor
İLK 11'LER
Ankaragücü: Gökhan, Fıratcan, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Diack, Taylan, Zahid, Emre, Tasos, Ali Sowe
İstanbulspor: Alp Arda, Okan, Kerem, Mehmet, Tuncer, Duhaney, Mahmadou Ba, Muammer, Lokilo, Ethemi, Emeka
MKE Ankaragücü İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
MKE Ankaragücü İstanbulspor maçı bugün saat 16:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.